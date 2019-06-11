Paralimpik okçular dünya ikincisi oldu

Güreşten basketbola, futboldan okçuluğa birçok branşta yüzlerce sporcuyu bünyesinde barındıran Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye doymuyor. Paralimpik Okçuluk Klasik Yay Kadın Milli Takımnda yer alan ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'nün bedensel engelli sporcusu Zehra Özbey Torun ve takım arkadaşları Hollanda’da düzenlenen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası’ndan dünya ikincisi olarak döndü.

Hollanda'dan gümüş madalya geldi

Klasik Yay dalında şampiyonluğu kıl payı kaçıran milli sporcuları Zehra Özbey Torun, Yağmur Şengül ve Merve Nur Eroğlu geçtiğimiz Mayıs ayında Avrupa birinciliğini elde ederek Dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. Hollanda’nın Hertogenbosch şehrinde düzenlenen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası’nın son gününde Çin Halk Cumhuriyeti ile finale kalan Milli Takım ikincilik elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Özverili ve disiplinli bir hazırlık sürecinin sonunda bu önemli başarıya imza atan ASAT Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Torun bundan önce de yurt içi ve uluslararası karşılaşmalarda pek çok madalya ve çeşitli dereceler elde etti.

İHA