Para yüzücüler madalyaları topladı

İtalya’da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi’nin 6. ayağı tamamlandı. Yüzme Milli Takımımız, seriyi 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalyayla tamamladı.

Türkiye’nin 2 altın madalyasını da Sümeyye Boyacı’dan geldi. Boyacı son gün yarışlarında 50m kelebek gençlerde 49.36’yla şampiyon oldu. Milli sporcu ilk gün de 50m. sırtüstü gençlerde aynı başarıyı yakalamıştı.

Sümeyye ayrıca büyükler 50m kelebekte gümüş, büyükler 50m sırtüstünde de bronz kazandı. Sevilay Öztürk 50m kelebek bronz, 50m sırtüstü gümüş, Beytullah Eroğlu 50m sırtüstünde bronz, Koral Berkin Kutlu 50m kelebek gençlerde gümüş kazandı.