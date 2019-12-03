Para triatletlerin yarışmaları resmiyet kazandı

Federasyonlarının bünyesinde görme ve bedensel engelli triatletler bulunduğuna dikkati çeken Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz bu iki grupta potansiyelin çok artacağına inanıyoruz. Tek sporcuyla başlayan para triatlonda şu anda 9-10 sporcuya ulaştık." dedi.

Türkiye’de kanunlar gereği engellilerin ayrı bir federasyonu bulunduğunu belirten Başkan Yalçınkaya, "Yurt dışına baktığımızda bu faaliyetler triatlon federasyonu altında icra ediliyor. Bizim para triatlet dediğimiz hem görme hem de bedensel engelli sporcularımız yarışlarımıza normal lisans çıkararak katılırdı. Fakat resmi altyapısı yoktu. Biz bunları yurt dışındaki turnuvalara kendilerinin bulduğu sponsorlar vasıtasıyla gönderebiliyorduk." diye konuştu.

Yalçınkaya, para triatletlerle ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bir yazı gönderdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Görme ve bedensel engelli sporcularımıza nasıl bir faaliyet yaparız’ düşüncesiyle ilk önce Bakanlığa bir yazı yazdık. Bize gelen cevapta, engelli spor federasyonlarıyla görüşerek onlarla protokol yapmamız istendi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile görüştük ve bir protokol yaptık. Bundan sonra sporcularımız bizim bünyemizdeki yarışlara katılacaklar, yurt dışı iletişimleri de bizim üzerimizden gitmek zorunda. Çünkü yurt dışındaki uluslararası federasyon bizi tanıyor. Ancak bedensel engelliler federasyonumuz onlara bir lisans verecek, bizim teknik kurulu da Bedensel Engeliler Spor Federasyonunun altına kaydıracağız ve ortaklaşa bu işi yürüteceğiz."

"Para triatletleri çok önemsiyoruz"

Bayram Yalçınkaya, para triatlet sporcuların gelişmesi için Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile beraber çalıştıklarını belirterek "Eskiden görme veya bedensel engelli sporcumuz yurt dışında yarıştığında millilik belgesi dahi veremiyorduk. Şu anda bu işi resmi bir zemine oturttuk." diye konuştu.

Para triatlon sporcularının olimpiyatlarda yer alması için bir proje gerçekleştireceklerini vurgulayan Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Triatlon tüm dünyada gerçekten yükselen bir değer. O yüzden tarama yapıp ileride paralimpik oyunlara gidecek sporcu sayımızı arttırmak istiyoruz. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile bir program yapıp en az 2 sporcunun yurt dışındaki yarışmalara katılmasını sağlayacağız. İlk kez bu sezon Kuşadası’nda bir kadın para triatlet faaliyetimize katıldı. Bundan önceki yıllarda sadece erkeklerde katılım olmuş, bu sene kadın bir para triatletimiz bizimle birlikte oldu. Para triatletleri çok önemsiyoruz. Bizim için çok önemliler ve değerliler. Onların iyi olması için daha iyi projelere imza atacağız inşallah."

Bu sporcuların işlerini kolaylaştırmak için çaba sarf ettiklerini belirten Yalçınkaya, "Bu vesileyle sporcularımızın ve diğer engelli vatandaşlarımızın da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

AA