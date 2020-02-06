Para Tekvando Milli Takımı’nın Tokyo 2020’de hedefi en az 3 madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na tam kadro katılma hakkı kazanan Para Tekvando Milli Takımı’nın teknik direktörü İlhan Aşkın, oyunlarda en az 3 madalya elde etmek istediklerini söyledi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan İlhan Aşkın, para tekvandoda 3’ü kadın, 6 milli sporcunun Tokyo 2020 için kota aldığını belirterek, "Başarı odaklı çalışıyoruz. Zirveyi istiyoruz. Sporcularımızın potansiyeli çok iyi. Kendilerini hem Avrupa hem de dünya şampiyonalarında ispatladılar. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda en az 3 madalya hedefliyoruz." diye konuştu.

ABD, Avustralya ve Asya’da katıldıkları tüm şampiyonalardan puanla döndüklerine dikkati çeken Aşkın, "Daha sonra bütün kıtalarda olimpik sıkletlerde puan toplamaya gittik. Çünkü gittiğimiz yerlerde toplanan puanlar sonucu ilk 4 giren sporcular, direkt olimpiyatlara gidiyor. Bütün sıkletlerde hedefimiz ilk 4 arasında olmaktı ve bunu başardık." ifadelerini kullandı.

"190 ülke arasında kotaları tamamlayan tek ülkeyiz"

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na 8-9 ay kala tüm kategorilerde kota aldıklarını vurgulayan Aşkın, şunları kaydetti:

"Üçü kadın toplam 6 sporcumuz kota aldı. 190 ülkenin olimpiyata sporcu gönderdiği bir pozisyonda bu, bizim için büyük başarı. Bu ülkeler arasında kotaları tamamlayan tek ülke biziz."

Aşkın, para tekvandonun 2009’dan beri Türkiye’de yapıldığını söyledi.

Para tekvandonun ilk kez 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda yer alacağını hatırlatan Aşkın, "Olimpiyatlara ilk kez Tokyo 2020’de katılacağız. Normal şartlarda bizden bazı sıkletlerde çok daha iyi olan ülkeler vardı. İran, Rusya gibi. Onlar bile tam takım olarak kota alamadı. Bu da bizim için ayrı bir gurur." ifadelerini kullandı.

Aşkın, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin’e de engelli sporculara verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Başkan Şahin’in Para Tekvando Mili Takımı’nı her zaman önemsediğini belirten Aşkın, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz de kazandığımız madalya ve şampiyonluklarla kendilerini ve ülkemizi mahcup etmedik. 2018 yılında Avrupa şampiyonu olduk. Ay-yıldızlı bayrağımızı defalarca dalgalandırdık ve inşallah dalgalandırmaya da devam edeceğiz. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda şampiyon olmak ve ülkemize çok sayıda madalya ile dönmek istiyoruz."