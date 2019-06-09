Para okçulardan çifte altın

Hollanda’da devam eden Dünya Para Okçuluk Şampiyonası’nda Ay-Yıldızlı ekibimizden 7 isim, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na gitmeye hak kazanmıştı. Dün de madalya başarıları geldi.

W1 kategorisinde Türkiye iki altın madalya birden kazandı. 2018 Avrupa şampiyonu unvanına sahip Bahattin Hekimoğlu finalde Çinli Li Ji’yi 136-133 mağlup edip dünya şampiyonu oldu. Bahattin’in yanı sıra Naci Yenier ve Yiğit Caner Aydın’dan oluşan W1 Erkek Takımımız da finalde Çin’i 213-212 yenip 1.’lik kürsüsüne çıktı.

Makaralı yayda 2 gümüş

Türkiye ayrıca madalya koleksiyonuna makaralı yay kategorisinde iki gümüş de ekledi. Bireyselde Murat Turan, ABD’li Ben Thompson’a 146-135 yenildi, Dünya 2.’si oldu. Bülent Korkmaz ile Erdoğan Aygan’la birlikte Murat Turan’ın yer aldığı Makaralı Yay Erkek Takımımız da İran’a 222-219 kaybetti, gümüşle yetindi.

Şampiyonada bugün Klasik yay kadın takımımız final maçı yapacak.