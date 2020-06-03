Yıllardır bilinen Süper Loto’yu yeni ismi Para Loto olarak Misli.com’da 1-54 sayı kümesi içinden seçeceğiniz rakamlarla veya otomatik doldur seçenekleriyle kolonlarınızı oluşturarak oynayabilirsiniz. Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara ve Şans Topu gibi sayısal oyunlar ile diğer şans oyunları, yurt dışı kaynaklı yazılımlarla faaliyet gösterirken, Türkiye'de ilk kez MPİ tarafından yerli bilişim sistemi üzerinden sayısal oyunların oynatılmasına başlandı. Para Loto nedir? Para Loto (Süper Loto) internet üzerinden nasıl oynanır? Para Loto kuponu nereden, nasıl yapılır? sorularının yanıtları ve detaylar içeriğimizde.

Para Loto nedir?

Para Loto isimli oyun, 1-54 sayı kümeleri içerisindeki çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4 ve 3 adet sayıyı doğru tahmin etmeye çalışarak oynanır. Para Loto’yu kolondan numara seçerek ya da hazır kolonlar ve hazır kuponlar satın alarak oynayabilirsiniz.

Para Loto oynamanın bedeli yani bir kupon bedeli 2TL‘dir. İkramiye havuzuna göre ve bildiğiniz sayı tutarına göre, diğer bilenlerle eşit olarak paylaştırılarak ikramiyenin ödemesi kişilere yapılır. İkramiyelerin kişilere ödemesi de kişilerin adına kayıtlı banka hesaplarına yapılır.

Para Loto nasıl oynanır?

Para Loto, 1’den 54’e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 6 farklı sayının seçilmesiyle oynanır.

Para Loto’da kimler ikramiye kazanır?

Para Loto’da yapılan çekişte 6 bilen, 5 bilen, 4 bilen veya 3 sayıyı birlikte tahmin edenler ikramiye kazanma hakkını sahip olurlar.

Para Loto’da çekilişler ne zaman gerçekleştirilir?

Para Loto çekilişleri Perşembe günleri saat 21:15’te gerçekleştirilir.

Para Loto’da 1 kolon bedeli ne kadardır?

Para Loto’da 1 kolon bedeli 2 TL’dir.

Para Loto’da ikramiye kazancından vergi kesintisi var mıdır?

Para Loto’da ikramiye kazancından vergi kesintisi yoktur.

Para Loto oyunlarını hangi saat aralığında oynayabilirim?

Para Loto oyunlarını çekilişin gerçekleştirilmesinin ardından 00:00’dan itibaren başlayarak bir sonraki çekiliş günü, çekilişten 2 saat öncesine kadar oynayabilirsiniz.

Para Loto oyununda kupon iadesi ve iptal özelliği var mıdır?

Para Loto oyununda Milli Piyango İdaresi’nin belirlediği kurallar çerçevesinde kupon iadesi ve iptal özelliği bulunmamaktadır.

Para Loto’da ikramiye kazancımı nasıl temin edebilirim?

Para Loto’da bir kolonda 20.000 TL’nin altındaki tüm ikramiye kazançlarınız Misli.com hesabınıza otomatik olarak yansıyacaktır. İkramiye kazançlarınızı Misli.com hesabınızdan banka hesabınıza anında aktarabilirsiniz.

Para Loto’da bir kolondaki 20.000 TL ve üstü kazancımı nasıl temin edebilirim?

Para Loto’da bir kolonda 20.000 TL ve üstündeki ikramiye kazançlarınız için Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği aşağıdaki prosedür uygulanmaktadır.

Sanal Bayiler tarafından, Milli Piyango İdaresi ile MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) arasında yapılan protokol hükümleri gereğince, bilet sahibinin kimlik tespitine yönelik olarak "İkramiye Ödeme Formu" üye tarafından doldurulur,

Üye tarafından bu belgenin Misli.com'a iletilir,

Bu belgenin Galatasaray -İstanbul Milli Piyango Şubesi’ne Misli.com tarafından ulaştırılması ve ödeme yapılabilmesi adına İdare'den onay alınır.

Bu prosedürlerin tamamlanmasının ardından, en geç 2 iş günü içerisinde bir kolon kazancı 20.000 TL ve üzerindeki ikramiye tutarları Misli.com üye hesabına aktarılmaktadır.



