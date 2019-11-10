Avrupa’nın en iyi ligleri arasında gösterilen İspanya’da, futbol federasyonu flaş bir kararın altına imza attı. Buna göre La Liga ile Kral Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren Süper Kupa’nın formatı değişti. Buna göre 2019-2020 Süper Kupası’nın sahibi için Final-Four (4’lü final) sistemi getirildi. Ayrıca organizasyon Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek. Turnuvaya son lig şampiyonu Barcelona, Süper Kupa finalisti Valencia, geçen sezonu 2. noktalayan Atletico Madrid ile 3. tamamlayan Real Madrid katılacak.

Alt liglere de verilecek

Yarı final 8-9 Ocak tarihlerinde final ise 12 Ocak’ta oynanacak. Ayrıca finalistlere 12’şer milyon Euro (76 milyon TL) ödenecek. Yarı finalistlere ise 8.4 milyon Euro (53 milyon TL) verilecek. Geriye kalan miktar ise alt lig kulüpleri arasında paylaştırılacak. Kura çekimi ise yarın yapılacak.