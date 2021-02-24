Süper Lig'de ilk olarak Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Senegalli golcü oyuncu Papiss Cisse, 2018 yılında Alanyaspor'da forma giymeye başlamıştı. Alanya'da geçirdiği iki sezonda da oldukça başarılı bir performans sergileyen Cisse, 65 maçta 42 gollük katkıda bulunarak takımının en skorer oyuncularından birisi olmayı başardı.

Geçtiğimiz sezon ise ligde gol krallığı için Sörloth ile yarışan 35 yaşındaki forvet, sezonu 22 gol, 1 asistle tamamlayarak gol krallığı yarışında Sörloth'un arkasında 2'inci sırada kaldı.

Cisse'nin bu başarılı performansı ise ödülsüz kalmadı ve sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ancak sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor'da gösterdiği gol yollarındaki başarısını aratan Cisse, 19 maçta yalnızca 4 gol kaydedebildi.

"BUGÜN BİLE BIRAKMAYA HAZIRIM"

Fenerbahçe'nin sezon başında 1+1 yıllığına bedelsiz kadrosuna kattığı Papiss Cisse, ülkesinde yayın yapan bir kanala açıklamalarda bulundu.

Senegalli futbolcu şöyle konuştu:

"35 yaşımdayken Fenerbahçe ile sözleşme imzaladım. Hangi Afrikalı futbolcu 35 yaşına geldiğinde F.Bahçe gibi bir takımla sözleşme imzalayabildi? F.Bahçe, Türkiye'nin Real Madrid'i ve 30 milyondan fazla taraftarımız var. Kendimle gurur duyuyorum. Bir gün kariyerim bitecek. Mental olarak bugün bile bırakmaya hazırım."

"BAYERN'İ REDDETTİM"

Kariyerinde bir dönem kendisini Alman devi Bayern Münih'in istediğini belirten Cisse, ''2012 Afrika Uluslar Kupası öncesinde menajerim Bayern Münih'in beni istediğini söyledi. Ancak transferin gerçekleşmesi için Senegal ile Afrika Kupası'na katılmamam gerekiyordu. Menajerime Senegal'i seçtiğimi söyledim. Gençtim ve önümde uzun bir gelecek vardı. Birkaç gün sonra bu kez Portsmouth'tan teklif geldi ve onlar da aynısını istedi. Bunları kabul edemezdim.'' diye konuştu. (Sabah)