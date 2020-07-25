Pandemi sonrası Beşiktaş mucizesi! Şampiyonlar Ligi..

Beşiktaş çok zorlandığı sezonu müthiş bir noktada bitirdi. Pandemi arası öncesi 44 puanla 5.sırada yer alan ve 53'er puanlı Trabzonspor ile Başakşehir'in 9 puan gerisinde Avrupa Ligi mücadelesi yapan Beşiktaş, pandemi sonrası 8 maçta 18 puan topladı. Beşiktaş böylece son hafta Sivasspor'un puan kaybı ile ligi 3.sırada bitirip Trabzonspor'un olası cezası durumunda Şampiyonlar Ligi ön eleme vizesi alma fırsatı yakaladı

Beşiktaş sezonu şampiyon tamamlayan Başakşehir'in yarın puan kaybetmesi durumunda pandemi arasından sonra oynanan 8 haftada en başarılı takım ve en çok gol atan takım (19) olarak tamamladı





fanatik.com.tr / Tolga Kuru