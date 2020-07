Pandemi koşullarına özel Dünya Satranç Günü kutlaması

Korona virüs önlemleri çerçevesinde “Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap” sloganıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bakanlığımızda sizleri, satranç camiamızın değerli yönetici ve sporcularını ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Her biri birbirinden değerli bu genç sporcularımız ile buluşmak bizim için gerçekten çok heyecan ve mutluluk verici. Ben özellikle Satranç Federasyonumuza, başkanına ve yönetimine teşekkür ediyorum. Tabi bugün Dünya Satranç Günü ve tüm satrançseverleri ve satranç ailesini tebrik ediyorum ve satranç günlerini kutluyorum. Ülkemiz her alanda gerçek manada sporuyla, sanayisiyle, ekonomisiyle, altyapısıyla hakikaten zirveye oynayan bir ülkeyiz. O yüzden gençliğimizin yarınlara yönelik çalışmaları bizler için çok heyecan verici. Bu manada her geçen gün her alanda, sporu sadece birkaç branş ile değil pek çok branş ile önemseyen ve bu anlamda gerek yatırım gerekse pek çok çalışmayı önceleyen bir bakanlık olarak heyecanımız bu yönde hep diri" şeklinde konuştu.

Türkiye’de 1 milyon lisanslı satranç sporcusu bulunduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, 17 genç sporcu ile tek tek sohbet etti. Her sporcu ile sosyal mesafeye uygun hazırlanan masalarda tek tek hamle yapan milli sporcu Kübra Öztürk, “Satrança çok küçük yaşta başlanılmasını öneriyorum. Bu konuda veliler daha bilinçli ve duyarlı olabilir. Kişisel hedefim daha da ileriye gitmek” ifadelerini kullandı.

Daha sonra TSF tarafından kendisine hediye edilen karakalem çizimi tabloyu kabul etti. Program toplu hatıra fotoğraflarının çekimi ile sona erdi.

Programa ayrıca Türkiye Satranç Federasyonu(TSF) Başkanı Gülkız Tulay ile Büyük Usta statüsünde olan Milli Sporcu Kübra Öztürk katıldı.