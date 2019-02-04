Panathinaikos’ta Langford parkelere dönmeye hazırlanıyor

Turkish Airlines EuroLeague ekibi Panathinaikos’ta Keith Langford parkelere dönmeye hazırlanıyor.

Bu sezon kısa rotasyonunda özellikle de şutör konusunda fazlaca sorun yaşayan Panathinaikos‘a tecrübeli ismi Keith Langford’dan iyi haber geldi.

Panathinaikos‘un bu yıl başı sakatlıklarla dertte olan isimlerinden biri olan Keith Langford, 21 Aralık’tan beri formasından uzaktı ancak Alphonso Ford ödüllü yıldız artık daha iyi durumda.

35 yaşındaki guard artık parkelere dönmeye hazırlanıyor. Langford, EuroLeague’de yerel kupalar nedeniyle verilecek ara ile birlikte açıklarını kapatarak sezonun geri kalanında Yunan ekibine katkı sağlamayı umut ediyor.

EuroLeague’de bu sezon yalnızca 14 maça çıkabilen Keith Langford, 11.2 sayı ortalaması tutturmayı başarmıştı. Skorer oyuncu, Baskonia karşısında 33 sayıya imza atarak 2018-2019 sezonundaki rekorunu kırmıştı.

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