Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Panathinaikos, Nick Calathes ve Tyrese Rice sonrası oyun kurucu rotasyonuna Pierre Jackson takviyesini yaptı. Avrupa'da daha önce Fenerbahçe, Cedevita Zagreb ve Maccabi Tel Aviv formaları da giyen skorer ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Panathinaikos, Real Madrid'den Nicolas Laprovittola için gerçekleştirdiği transfer girişimlerinden olumlu sonuç alamayınca Pierre Jackson, koç Georgios Vovoras'ın listesinde ilk sıraya gelmişti.

Vovoras'ın da isteğiyle harekete geçen Panathinaikos, oyun kurucu rotasyonunda öncelik verdiği isimlerden Pierre Jakcson'ı kadrosuna katmayı başardı.



