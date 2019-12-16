Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 14. hafta maçında Panathinaikos’a konuk oluyor. Bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçın sadece birini kazanabilen Fenerbahçe Beko güçlü rakibini Yunanistan deplasmanında mağlup etmek istiyor.

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

17 Aralık Salı günü (yarın) TSİ 22:00’de O.A.K.A’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Tomislav Hordov (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle Atina kafilesinde yer almıyor.

Temsilcimiz, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 12 Aralık Perşembe günü Anadolu Efes’i konuk etti. Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 73-81 kaybetti. Fenerbahçe'de Derrick Williams 16, Nando De Colo 13, Kostas Sloukas ise 12 sayı buldu. Obradovic’in öğrencileri, EuroLeague’de 13 hafta sonunda 5 galibiyette kaldı.

Panathinaikos'da son durum...

Panathinaikos, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 13 maçta 8 galibiyet elde etti. Yunan temsilcisi, son EuroLeague maçında 13 Aralık Cuma günü Barcelona’ya konuk oldu ve mücadeleden 98-86 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmada Nick Calathes 13 sayı, 13 asist ve 5 ribaund üretti.

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko geçmiş maçlar

2018-19 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 85-66 Panathinaikos

2018-19 – Normal sezon – Panathinaikos 69-81 Fenerbahçe Beko

2017-18 – Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 67 – 62 Panathinaikos Superfoods

2017-18 – Normal sezon - Panathinaikos Superfoods 70 – 68 Fenerbahçe Doğuş

2016-17 – Playoff – Fenerbahçe 79 – 61 Panathinaikos Superfoods

2016-17 - Playoff - Panathinaikos Superfoods 75 – 80 Fenerbahçe

2016-17 - Playoff - Panathinaikos Superfoods 58 – 71 Fenerbahçe

2016-17 – Normal sezon – Fenerbahçe 84 – 63 Panathinaikos Superfoods

2016-17 – Normal sezon - Panathinaikos Superfoods 81 – 70 Fenerbahçe

2015-16 - Top 16 - Panathinaikos 76 – 71 Fenerbahçe

2015-16 - Top 16 – Fenerbahçe 82 – 75 Panathinaikos

2014-15 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 84 – 62 Panathinaikos

2014-15 - Normal sezon - Panathinaikos 91 – 73 Fenerbahçe Ülker

2013-14 - Top 16 Panathinaikos 76 – 67 Fenerbahçe Ülker

2013-14 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 77 – 72 Panathinaikos

2012-13 – Normal sezon – Panathinaikos 69 – 55 Fenerbahçe Ülker

2012-13 – Normal sezon - Fenerbahce Ülker 73 – 64 Panathinaikos

2011-12 - Top 16 - Panathinaikos 72 – 62 Fenerbahce Ülker

2011-12 - Top 16 – Fenerbahçe Ülker 56 – 77 Panathinaikos Athens

2007-08 – Normal sezon – Panathinaikos 88 – 68 Fenerbahçe Ülker

2007-08 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 64 – 83 Panathinaikos



