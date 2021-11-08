Panasonic Life Solutions Türkiye otizmli çocuklar için koştu

İnsan odaklı yaklaşımlarla daha yaşanılabilir bir dünya hedefi ile faaliyet gösteren ve hayata değer katan projeleriyle dikkat çeken Panasonic Life Solutions Türkiye, N Kolay 43. İstanbul Maratonu’na katıldı. 7 Kasım günü gerçekleştirilen maratonda Çalışan Gönüllüleri ile yerini alan Panasonic Life Solutions Türkiye, 8 kilometre Halk Koşusunda adımlarını iyiliğe dönüştürdü. Panasonic Çalışan Gönüllüleri ekibi Tohum Otizm Vakfı yararına ve otizmin erken tanısı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla koştu. Aynı zamanda da otizmli çocuklar için online olarak bağış da toplandı.

Kutlu: “Takım halindeki çalışma kültürümüzü sosyal sorumluluk faaliyetlerine yansıtıyoruz”

Panasonic Life Solutions Türkiye Başkan Yardımcısı Mutlu Kutlu, “Gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak amacıyla hareket ediyor ve bu kapsamdaki faaliyetlerimizi çalışan gönüllülüğü ile destekliyoruz. Bunun yanında takım halinde çalışma kültürümüzü de sosyal sorumluluk faaliyetlerine yansıtıyoruz. En önemli spor organizasyonlarından birisi olan 43. İstanbul Maratonu’na katılan gönüllülerimiz bu anlayışla, adımlarını bağışa dönüştürdü ve Tohum Otizm Vakfı yararına koştu. Böyle anlamlı bir koşuda çalışanlarımızla birlikte yer aldığımız için çok mutluyuz.” dedi.