Pamukkale’de ralli heyecanı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, start öncesi 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada hem doğal hem kültürel özellikleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesine giren Pamukkale’nin, bu kez ralli sporuna ev sahipliği yapacağını söyledi.

Her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği kar beyazı travertenleri, büyüleyici Kleopatra Havuzu, Hierapolis Antik Kenti ile ünlü bölgede gerçekleşecek rallinin izleyicilere ve yarışmacılara tam bir festival havası yaşatacağını bildiren Örki, etkinliğin "Kadına Şiddete Hayır" sloganıyla start alacağını vurguladı.

Yarışmacılardan Özhan Seyhan ilk defa düzenlenen rallide yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, etapların özenle hazırlandığını söyledi.

Yarışa eşi Hakan Gürel’in yardımcı pilotu olarak katılan Havva Gürel de "Eşim pilot. Ben de ona yardımcı olmaya çalışacağım. Etapları çok sevdik. Çok virajlı olmasına rağmen eğlenceli ve güzel bulduk. Toprak yolda inşallah güzel geçer." dedi.

Hakan Gürel ise etapları beğendiklerini vurgulayarak, "Yarın inşallah kazasız belasız bitirmeyi hedefliyoruz. Eşimle birlikte aynı arabada olmaktan ilk başlarda korkuyordum. Şu an çok keyif alıyorum ve eşime çok güveniyorum. O ne derse onu yapıyorum." diye konuştu.

Bursa’dan katılan Tuna Muhtar ise eşi Burçe Muhtar ile birlikte yarışmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Yardımcı pilot Burçe Muhtar ise yarışmanın "Kadına şiddete hayır" sloganıyla çıkış yaptıklarını belirtti.

Etkinliğe 88 sporcu katıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Ege Otomobil Sporları Kulübü ile Pamukkale Belediyesi ana sponsorluğunda yapılan organizasyona 44 araç ve 88 sporcu katıldı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda start alan yarışta, ilk gün 36 araç Akvadi ve Pamukkale özel seyirci olmak üzere iki etapta yarıştı.

Burada Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ralli araçlarına binerek yardımcı pilot olarak seyirci özel etabında heyecan yaşadı.

Yarışın yarın son gününde ralli yarışçıları Hierapolis ve Horoz etapları dahilinde Pamukkale’ye bağlı Güzelpınar, Haytabey, Karahayıt, Pamukkale Ören yeri çevresindeki toprak parkuru geçerek toplam 58 kilometreyi geride bırakacak.

Sınıflarında ilk üçe giren ekipler, Kocaçukur bitiş noktasında Pamukkale Rallisi’ni noktalayacak.

AA