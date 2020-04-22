Pakistan'da yaşayan ancak yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen 133 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği seferle ülkeden ayrıldı.

TSİ 08.15'te havalanan uçakta yer alacak 133 kişiyi İslamabad Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) Başkan Yardımcısı Abdul Muid uğurladı.

Bulundukları kentlerden İslamabad'a getirilen Türk vatandaşları, uçağa maske takarak bindi, uçuş ekibi ise koruyucu kıyafetler giydi.

Yolcuların Eskişehir'e indikten sonra çeşitli öğrenci yurtlarında 14 gün karantinaya alınacağını söyleyen Büyükelçi Yurdakul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 140 yolcumuzu inşallah güzel bir yolculukla ülkemize ulaştıracağız. THY'ye bu imkanı verdikleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.