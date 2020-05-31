Paderborn - Borussia Dortmund (CANLI)

Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Dortmund, ligin son sırasında yer alan Paderborn'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Bayern Münih'e kaybeden ve şampiyonluk yarışında dev rakibinin bir hayli gerisinde kalan Dortmund, ikincilik şansını tehlikeye atmak istemiyor. Bayern maçında sakatlanan Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle Paderborn deplasmanında forma giyemiyor. 19 puanla son sırada yer alan Paderborn ise sürpriz peşinde.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-3 sona ermişti.

Paderborn - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?

Benteler Arena'da oynanan mücadele TSİ 19:00'da başladı. S Sport 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Paderborn - Borussia Dortmund ilk 11'ler:

Paderborn: Zingerle, Drager, Hunemeier, Schonlau, Collins, Holtmann, Ritter, Vasiliadis, Antwi-Adjej, Srbeny, Mamba

Borussia Dortmund: Zingerle, Drager, Hünemeier, Strohdiek, Schonlau, Collin, Antwi-Adjej, Vasiliadis, Holtmann, Mamba, Srbeny



