Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Türk yelkenciliği olarak gittikçe daha büyük adımlar attıklarını ve uluslararası düzeyde temsil hedeflediklerini söyledi.

Akdurak, Türkiye’nin ilk defa ev sahipliği yaptığı Avrupa Yelken Federasyonu Genel Kurulu’nda, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda yaklaşık 25 ülkeden delegelerin yer aldığını belirten Özlem Akdurak, "Ülke federasyon başkanları seviyesinde birçok delegenin yanı sıra, Avrupa ve dünya başkanlarını ağırlıyoruz. Türk yelkenciliği gittikçe daha büyük adımlar atıyor. Dünyada idari anlamda da Türk yelkenciliğinin temsilcileri olmasını arzu ediyoruz. Yeni nesillerimizi de buna teşvik edeceğiz. Bu entegrasyonu hızlandırmak için bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bu aynı zamanda hem ülkemizin güzelliklerini hem de yelkenle ilgili uygun coğrafyamızı yabancıların gözleri önüne sermek için uygun bir fırsat." diye konuştu.

Türkiye Yelken Federasyonunun çalışmaları hakkında da bilgi veren Akdurak, şu ifadeleri kullandı:

"2020 Tokyo Olimpiyatları’nda madalya hedefimiz için çok yoğun çalışmalarımız sürüyor. En üst seviyedeki sporcularımızla, genellikle yurt dışında dünyanın en iyi antrenörleriyle çalıştığımız bir süreç. Maddi ve manevi zor bir süreç. Fakat bakanlığımızın çok desteğini alıyoruz. Diğer yandan yelkeni sadece batı illerine değil, Türkiye’nin her yerine, su kenarı kentlerine yayabilmek için uğraşlar veriyoruz. Aynı zamanda yelkenin çocukların eğitimiyle ilgili çok iyi bir araç olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Tabii yelkenin önünde bir takım sorunlar da var. Her şeyden önce kıyı mevzuatı ile ilgili sorun var. En büyük mesaimizi de bunu çözmeye harcıyoruz. Bunu çözersek, kulüplerimiz daha güçlü olacak ve kendi yörelerinde daha aktif hale gelecekler. Sporcu tabanının büyümesi için çalışıyoruz."

Zorlu kış aylarında İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerin güney bölgelerinin antrenman sahası olarak kullanıldığına dikkati çeken Özlem Akdurak, "Bu ülkeler yelkenle ilgili ciddi bir endüstri haline geliyor. Kıyılarımızın iklimi, rüzgar koşulları ve coğrafi güzelliklerimiz, alternatif olarak dünyaya kazandırılabilecek nitelikte. En büyük problemimiz, kendimizi anlatamamak. Tüm dünya ülkelerinin bizi iyi tanımaları ve Türkiye’ye gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Güney Avrupa ülkelerinden daha fazla bu işten pay alabileceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.