Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ahmet Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Ağustos-9 Eylül’de Polonya’nın Walbrzych kentinde gerçekleştirilecek şampiyona için Karabük’te kamp yaptıklarını söyledi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazanmak için Avrupa Şampiyonası’na hazırlandıklarını anlatan Akın, "Güçlü rakipler var. Biz 2017 Avrupa Şampiyonu bir takım olarak gideceğiz oraya. Hem apoletimizi korumak hem de Paralimpik Oyunları’na katılmak için gidiyoruz." diye konuştu.

Sporcularının yurt içi ve dışında inanılmaz işler yaptıklarını vurgulayan Akın, Türk bayrağını göndere çektirmelerine rağmen salonların boş kaldığını belirtti.

Salonların dolu olmasının daha keyif verdiğini dile getiren Akın, "Onlar bizlerle olsunlar. Engelli bireylerin sahalarda da olması gerekiyor aynı zamanda. O zaman bizim hocalar olarak elimiz daha da güçleniyor. Engelli bireylerin ailelerinden, illerindeki spor il müdürlüklerine gidip başvurmalarını rica ediyorum. Sahalarda olsunlar. O zaman nasıl üreten birey haline geldiklerini görecekler." ifadelerini kullandı.

"Dünya üçüncülüğü olan altın jenerasyon"

Akın, uzun yıllardır bir arada oynayan bir takıma sahip olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Onları gençlerle harman edeceğiz. 2020 Paralimpik Oyunları ve ondan sonraki süreç için hazırlık kampımız var. Takım içinde çok kıymetli oyuncularımız var. Bu takım 4 defa Avrupa’da final oynamış, bunun birinde altın madalyayı boynuna takmış. Bir dünya üçüncülüğü olan altın jenerasyon. Bu altın jenerasyonun hedefi Paralimpik Oyunları’nda iyi bir derece elde etmek. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor."

Özgür Gürbulak: "Tam bir taktik ve güç savaşı olacak"

Takım kaptanı Özgür Gürbulak da Karabük’te kamp yaptıklarını ve çok iyi geçtiğini dile getirdi.

Avrupa Şampiyonası’na hazırlandıklarını ve 2020 Paralimpik Oyunları için kota maçları olacağını aktaran Özgür Gürbulak, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımız yorucu ve yoğun geçiyor. Avrupa Şampiyonası’nda ilk 4 içinde yer alıp, 3. defa Paralimpik Oyunları’na katılmak istiyoruz. 2017’de yaptıklarımızı bu şampiyonada da yapmaya çalışacağız ama gerçekten zor, basketbol daha çok gelişiyor. Bizim de bir şeyler yapıp üzerine katmamız gerekiyor. Takımlar yıllardır birbirlerini tanıyor. Nerede ne yapar biliyorlar. Tam bir taktik ve güç savaşı olacak. İnşallah 2017’de yaptıklarımızı tekrarlamaya çalışacağız."

Özgür Gürbulak, başarı için Türk halkından dua istedi.

AA