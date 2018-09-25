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Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası'na 3 maçla devam edildi

Mersin’de düzenlenen ve 6 takımın katıldığı Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası’nda 3 karşılaşma yapıldı.

25 Eylül 2018, Salı 21:51
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Mersin’de düzenlenen ve 6 takımın katıldığı Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası’nda 3 karşılaşma yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyespor’un ev sahipliğinde Edip Buran Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyona, 1 günlük aradan sonra 3. maçlarla devam edildi.

Turnuvada günün ilk maçında Çukurova Basketbol, Kayseri Basketbol’u 83-59 mağlup etti. İkinci karşılaşmada da Hatay Büyükşehir Belediyespor, rakibi Adana Basketbol’u 93-61 yenmeyi başardı.

Günün son müsabakasında ise OGM Ormanspor, ev sahibi Mersin Büyükşehir Belediyespor karşısında salondan 79-71 galip ayrıldı.

Turnuva, yarın oynanacak maçların ardından sona erecek.

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