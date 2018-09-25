Mersin’de düzenlenen ve 6 takımın katıldığı Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası’nda 3 karşılaşma yapıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyespor’un ev sahipliğinde Edip Buran Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyona, 1 günlük aradan sonra 3. maçlarla devam edildi.
Turnuvada günün ilk maçında Çukurova Basketbol, Kayseri Basketbol’u 83-59 mağlup etti. İkinci karşılaşmada da Hatay Büyükşehir Belediyespor, rakibi Adana Basketbol’u 93-61 yenmeyi başardı.
Günün son müsabakasında ise OGM Ormanspor, ev sahibi Mersin Büyükşehir Belediyespor karşısında salondan 79-71 galip ayrıldı.
Turnuva, yarın oynanacak maçların ardından sona erecek.