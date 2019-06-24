Özge Kanbay anısına turnuva

İZMİR futbol hakemleri ve gözlemcilerinin her yıl geleneksel hale getirdiği Hakemler ve Gözlemciler Arası Futbol Turnuvası, bu yıl geçen şubat ayında genç yaşında kansere yenik düşen Manisa Bölgesel Hakemi Özge Kanbay anısına düzenleniyor. 17 Haziran'da başlayıp 20 Temmuz'da sona erecek turnuvada Özge Kanbay gibi kansere yakalananları yalnız bırakmamak, toplumumuzun kanser farkındalığını geliştirmek ve futbol camiasının etkileşim becerileri sayesinde bu konuda bir bilinç yaratmak için 35 Vefa Spor, Sağlıkta Kalite Derneği'nin desteğiyle Özge için sahaya çıkıyor. Turnuvaya özel SMS kampanyası da düzenlendi. Tedavisini sürdürmekte zorlanan ya da yarım bırakmak zorunda kalan kanser hastalarının şifa bulmasına katkı sağlamak için UMUT yazıp mobil telefonlardan 8688'e SMS atarak 10 TL'lik katkıda bulunulabiliyor. Dileyenlerin Sağlıkta Kalite Derneği'nin kurumsal banka hesabına maddi katkı da yapabileceği açıklandı.

DHA