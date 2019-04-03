(ÖZET) Villarreal - Barcelona maç sonucu: 4-4

La Liga'nın 30. haftasında lider Barcelona, El Madrigal'da Villareal'in konuğu oldu. Karşılıklı geri dönüşlerin olduğu maçta Villarreal, 2-0 yenik durumdan skoru 4-2 lehine çevirse de 94. dakikada Luis Suarez’in attığı golle Barcelona zorlu deplasmandan 1 puan almayı başardı.

Karşılaşmaya muhteşem bir başlangıç yapan Valverde'nin öğrencileri 12'de Coutinho, 16'da ise Malcom'un ayağından bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

Yenilen iki golün ardından çabuk toparlanan ev sahibi Villareal, 23. dakikada Samuel Chukwueze'nin attığı golle farkı 1'e indirdi ve ilk devre Barça'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının ilk 35 dakikasında ise Villereal rüzgarı esti. 50'de Toko Ekambi'nin golüyle eşitliği yakalayan Sarı Denizlatılar, 62. dakikada Iborra ile 3-2 öne geçti. Rüzgarı arkasına alan ve 80. dakikada sahne alan Bacca'nın golüyle 4-2 öne geçen ev sahibi, 90. dakikaya bu skorla girdi.

61. dakikada oyuna giren Messi, kazanılan frikikte topun başına geçti ve Villareal ağlarına harika bir gol bıraktı. Mücadele tam bu skorla sona erecek derken, Barcelona'nın Uruguaylı golcüsü Luis Suarez sahneye çıktı.

90+4. dakikada kullanılan kornerde karambolde muhteşem bir vuruş yapan Suarez, maçın skorunu belirledi ve nefes kesen karşılaşma 4-4 sona erdi.

Diğer yandan 30. haftanın diğer önemli maçında Atletico Madrid sahasında Girona’yı 2-0 yendi. Bu sonuçlarla lider Barcelona puanını 70 yaparken, 2. sıradaki Atletico Madrid puanını 62’ye yükselterek farkı 8’e indirdi. La Liga’nın 31. haftasında, 6 Nisan cumartesi günü Nou Camp Stadı’nda oynanacak Barcelona-Atletico Madrid maçı şampiyonluk yarışı için büyük önem taşıyor.



