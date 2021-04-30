ÖZET | Villarreal - Arsenal maç sonucu: 2-1

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Villarreal, teknik direktörü Unai Emery'nin eski takımı Arsenal'i 2-1 yendi. Maça hızlı başlayan İspanyol ekibi, Manu Trigueros (5') ve Raul Albiol'ün (29') golleriyle ilk yarım saatte 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Maçın ilk yarısında başka gol olmazken, Arsenal'in İspanyol yıldızı Dani Ceballos, 57'de çift sarı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı. Konuk ekip Arsenal, 73'te Pepe'nin penaltı golüyle farkı 1'e indirdi ve final için umutlandı: 2-1. Etienne Capoue'nin 80'de atılmasıyla Arsenal gibi Villarreal de maçı 10 kişiyle tamamladı.

Finalisti belirleyecek rövanş maçı 6 Mayıs'ta Arsenal'in sahasında oynanacak.