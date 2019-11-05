(ÖZET) Valencia - Lille maç sonucu: 4-1

Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda yer alan Valencia ile Lille, 4. hafta mücadelesinde kozlarını paylaştı. Taraftar desteğini arkasına alan Valencia, ilk devreyi geride kapatmasına rağmen ikinci yarı rakibini bozguna uğrattı ve sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

25. dakikada Victor Osimhen'in attığı golle 1-0 öne geçen Lille, skor üstünlüğünü sağlayamadı. 66'da Parejo'nun penaltıdan attığı golle eşitliği yakalayan Valencia, son 10 dakikada fırtına gibi esti.

Yarasalar, 82'de Soumaoro'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti, 84'de Kondogbia ile rahatladı. Art arda gelen gollerin ardından oyundan düşen Lille'i 90'da Ferran Torres ile avlayan Valencia, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Lille formasıyla sahaya ilk 11'de çıkan Zeki Çelik 90 dakika, Yusuf Yazıcı ise 74 dakika sahada kaldı.

H Grubu'nda oynanan diğer maçta Chelsea ile Ajax, nefes kesen maçta puanları paylaştı. Stamford Bridge'te oynanan ve gol düellosuna sahne olan maç 4-4'lük eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından H Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:

1- Chelsea 7 puan

2- Ajax 7 puan

3- Valencia 7 puan

4- Lille 1 puan