(ÖZET) Valencia - Barcelona maç sonucu: 1-4

İspanya La Liga'nın 25. hafta mücadelesinde Valencia, Barcelona'yı konuk etti. Katalan ekibi sahadan 4-1'lik galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmada gol perdesini 23. dakikada Barcelona'nın yeni transfer Pierre-Emerick Aubameyang açtı. 32. dakikada Katalan ekibi Frenkie de Jong ile farkı 2'ye yükseltti. 38. dakikada yeniden sahneye çıkan Gabonlu golcü Pierre-Emerick Aubameyang skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla geçilirken, 52. dakikada Valencia Soler'in golüyle farkı 2'ye indirdi. 63. dakikada Pedri ise skoru belirleyen golü ağlara gönderdi. Barcelona sahadan 4-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisi 9 maça çıkan Barcelona puanını 42'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Valencia ise 30 puanda kaldı.



