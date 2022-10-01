(ÖZET) Türkiye-Polonya voleybol maç sonucu: 3-2

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda B Grubu 5. ve son maçında ev sahibi Polonya'yla kozlarını paylaştı. Son olarak oynadığı Hırvatistan maçında aldığı galibiyetle ilk 4'te yer almayı garantileyen ve 2. tura çıkan Ay Yıldızlılar, galibiyet taşıma anlamında kritik bir maç oynadı.

Filenin Sultanları, 5 set süren karşılaşmada Polonya'yı da 3-2 yenerek grubunu lider tamamladı ve ikinci tura Dominik'le birlikte 2 galibiyet taşıdı.

1. Set Sonucu: Türkiye 22 - 25 Polonya

2. Set Sonucu: Türkiye 25 - 23 Polonya

3. Set Sonucu: Türkiye 25 - 22 Polonya

4. Set Sonucu: Türkiye 18 - 25 Polonya

5. Set Sonucu: Türkiye 15 - 11 Polonya





FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu’ndaki 4. maçında Hırvatistan’ı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, Son 16 biletini cebine koydu.

İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim’de oynanacak. Organizasyon, 15 Ekim’de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.

Millilerimizin B Grubu’ndaki maç programı şu şekilde:

24 Eylül Cumartesi

TSİ 14.00 Türkiye 2-3 Tayland

27 Eylül Salı

TSİ 15.00 Türkiye 3-0 Güney Kore

28 Eylül Çarşamba

TSİ 18.30 Türkiye 3-2 Dominik Cumhuriyeti

29 Eylül Perşembe

TSİ 18.30 Türkiye 3-0 Hırvatistan

01 Ekim Cumartesi

TSİ 21.30 Türkiye 3-2 Polonya