(ÖZET) Türkiye-Polonya voleybol maç sonucu: 3-2
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda B Grubu’ndaki 5. ve son maçında Polonya ile karşılaştı. Daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Filenin Sultanları, Polonya'yı da 3-2 yendi ve grup lideri oldu. Aynı zamanda Ay-Yıldızlılar ikinci tura Dominik'le birlikte 2 galibiyet taşıdı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda B Grubu 5. ve son maçında ev sahibi Polonya'yla kozlarını paylaştı. Son olarak oynadığı Hırvatistan maçında aldığı galibiyetle ilk 4'te yer almayı garantileyen ve 2. tura çıkan Ay Yıldızlılar, galibiyet taşıma anlamında kritik bir maç oynadı.
Filenin Sultanları, 5 set süren karşılaşmada Polonya'yı da 3-2 yenerek grubunu lider tamamladı ve ikinci tura Dominik'le birlikte 2 galibiyet taşıdı.
1. Set Sonucu: Türkiye 22 - 25 Polonya
2. Set Sonucu: Türkiye 25 - 23 Polonya
3. Set Sonucu: Türkiye 25 - 22 Polonya
4. Set Sonucu: Türkiye 18 - 25 Polonya
5. Set Sonucu: Türkiye 15 - 11 Polonya
FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu’ndaki 4. maçında Hırvatistan’ı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, Son 16 biletini cebine koydu.
İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim’de oynanacak. Organizasyon, 15 Ekim’de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.
Millilerimizin B Grubu’ndaki maç programı şu şekilde:
24 Eylül Cumartesi
TSİ 14.00 Türkiye 2-3 Tayland
27 Eylül Salı
TSİ 15.00 Türkiye 3-0 Güney Kore
28 Eylül Çarşamba
TSİ 18.30 Türkiye 3-2 Dominik Cumhuriyeti
29 Eylül Perşembe
TSİ 18.30 Türkiye 3-0 Hırvatistan
01 Ekim Cumartesi
TSİ 21.30 Türkiye 3-2 Polonya