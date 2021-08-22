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ÖZET | Türkiye-İsveç maç sonucu: 3-0

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası gruplarındaki üçüncü maçında İsveç'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. İki iki maçını kazanan milliler, yoluna kayıpsız devam ediyor.

22 Ağustos 2021, Pazar 18:05 Son Güncelleme:
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ÖZET | Türkiye-İsveç maç sonucu: 3-0

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası gruplarındaki üçüncü maçında İsveç ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk seti büyük çekişmeye sahne olurken Filenin Sultanları sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Sıradaki rakip Finlandiya

İlk iki maçında sırasıyla Romanya ile Ukrayna'yı mağlup eden milliler böylece turnuvada 3'te 3 yaptı. Filenin Sultanları, gruptaki 4. maçında yarın saat 20.30'da Finlandiya ile karşılaşacak.

Maçın setleri:

Birinci Set: TÜRKİYE-İsveç: 31-29

ikinci Set: TÜRKİYE-İsveç: 25-21

Üçüncü set: TÜRKİYE-İsveç: 25-11

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