(ÖZET) Trabzonspor-Torino maç sonucu: 0-3

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor , hazırlık maçında Serie A ekiplerinden Torino ile karşılaştı. Bordo Mavili ekibin kamp yaptığı otele yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kitzbühel kasabasında oynanan hazırlık maçında gülen taraf İtalyan ekibi oldu ve 90 dakika Torino'nun 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Ivan Juric'in ekibine galibiyeti getiren golleri 20. ve 22. dakikalarda Nemanja Radonjic ile 55. dakikada Demba Seck kaydetti.

Trabzonspor'un Kasımpaşa'dan transfer ettiği milli sol beki Eren Elmalı, karşılaşmanın 30. dakikasında Sasa Lukic'in müdahalesiyle sakatlandı ve yerini Stefano Denswil'e bıraktı.

İlk kamp dönemini Slovenya'da geçiren ve burada oynadığı hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup edip, Slovacko ile 2-2 berabere kalan Fırtına, Avusturya etabına mağlubiyetle başladı. Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibi, 25 Temmuz Pazartesi günü bir diğer Çizme ekibi Empoli ile hazırlık maçı oynayacak.







