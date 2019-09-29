Trabzonspor ile Beşiktaş Süper Lig'de 6. hafta maçında kozlarını paylaştı. Bordo Mavili ekip sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fırtına böylece üç haftalık puan kayıplarına da son vermiş oldu ve kendi seyircisi önünde 3 puanın keyfini çıkardı. Beşiktaş ise Abdullah Avcı yönetiminde kötü gidişatını sürdürüyor. Bu sezon beklentilerin aşağısında kalan Siyah Beyazlılar, aldıkları mağlubiyet ile ligin alt sıralarında kaldılar.

Alınan bu sonuçla Trabzonspor puanını 9'a yükseltti. Beşiktaş ise 5 puanda kaldı. Beşiktaş bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 7 resmi maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 16 gol yedi.

Maçtan dakikalar

Karşılaşmanın ilk 10 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. İki takım da oyuna disiplinli ve kontrollü başladı. Yapılan pas hataları ile rakip kaleye gitmek isteyen futbolcular bu isteklerini sonuca dönüştüremedi. Trabzonspor'da atakları yönlendiren Nwakaeme ise dikkat çeken isim oldu bu dakikaya kadar.

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Beşiktaş gole çok yaklaştı

20. dakikada maçın en net fırsatını Beşiktaş yakaladı. Sol kanatta topu rakibinden kurtaran Burak Yılmaz, bindirme yapan Caner Erkin'i topla buluşturdu. Çizgiye doğru inen Caner'in ortasında Oğuzhan Özyakup altı pas içerisinde topa dokunamadı. Siyah Beyazlılar mücadelede öne geçme fırsatını değerlendiremedi.

Maçtaki ilk kart 24. dakikada çıktı. Abdülkadir Parmak rakibi N'Koudou'ya yaptığı faul sonrası hakem Ali Palabıyık tereddütsüz sarı kartını gösterdi.

Mücadelede 30 dakikada geride kalırken her iki takımın da sadece birer kaleye şutu var. Oyunda savunmaların oldukça organize olduğu gözlendi.

Dorukhan topu kendi ağlarına gönderdi

Mücadelenin 31. dakikasında Trabzonspor 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz topu kendi ağlarına gönderdi. Nwakaeme yerde kaldı ve Trabzonspor sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Dorukhan Toköz'ün ters vuruşuyla top ağlara gitti ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

Topu şanssınz bir şekilde kendi ağlarına gönderen Dorukhan Toköz, 33. dakikada bu sefer de maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Mücadelede kartların sayısı bu dakikalarda yükseldi. 37. dakikada Beşiktaş'ta bu sefer de sarı kartı gören isim Necip Uysal oldu.

İnanılmaz pozisyon

Karşılaşmanın 41. dakikasında inanılmaz anlar yaşandı. Beşiktaş savunmasındaki büyük boşlukta Kamil Ahmet ceza sahasına girdi. Onun şutunda top kaleciden döndü ve Nwakaeme'nin önüne düştü. Nwakaeme'ni sert şutunda ise top direkten döndü. Beşiktaşlı futbolcular ofsayt itirazında bulundular. Ancak hakem pozisyonu devam ettirdi.

Sosa'dan müthiş gol

Jose Sosa 42. dakikada müthiş bir golle takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Jose Sosa 42. dakikada müthiş bir golle takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Dorukhan'ın kafayla kendi ağlarına gönderdiği topla 1-0 mağlup duruma düşen Beşiktaş'ın yediği 2. golde de Necip'in kafasından seken top ağlara gitti.

Karşılaşmada bir sarı kart daha çıktı. Bu kez kartı gören isim Trabzonspor'dan John Obi Mikel oldu. Tecrübeli futbolcu 44. dakikada Oğuzhan'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

Burak Yılmaz gole çok yaklaştı

Kalesinde gördüğü 2 gol sonrası Beşiktaş, rakip kalede daha fazla görünen taraf oldu. 45+2. dakikada N'Koudou'nun sol kanattan yaptığı ortada Burak Yılmaz kale sahasında topa dokunamadı.

45+4. dakikada Hüseyin Türkmen, Vida'ya yaptığı sert faul sonrası sarı kartı gören isim oldu.

Mücadelenin ilk yarısını bitiren düdüğü hakem Ali Palabıyık çaldı ve Trabzonspor 2-0'lık üstünlükle soyunma odasına moralli giden taraf oldu.

Mücadelenin 2. yarısına Beşiktaş oyuncu değişikliği yaparak başladı. Tyler Boyd yerine oyuna giren isim Diaby oldu. Trabzonspor ise oyuncu değişikliği yapmadan ilk yarıdaki 11'i ile başladı.

Maçta dakikalar 49'u gösterdiğinde Trabzonspor sağ kanattan Nwakaeme ile geldi ama Gökhan Gönül yatarak kritik bir müdahale yaptı ve tehlikeyi önledi.

Beşiktaş'ın bu sezon deplasmanda yediği gol sayısı 8'e ulaştı. Beşiktaş böylece bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta 8 gol yedi ve Gençlerbirliği ile birlikte dış sahada en çok gol yiyen takım oldu.

Trabzonspor tehlikeli geldi

Karşılaşmanın 2. yarısına daha baskılı başlamak isteyen Beşiktaş bir türlü istediği oyunu kuramadı. Trabzonspor ise buldukları boşlukları değerlendirerek tehlikeli ataklar yarattı. 51. dakikada Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi'nin hazırladığı pozisyonda son çizgideki Sosa topu dışarı çevirdi ancak Abdulkadir Parmak'ın şutunda top yandan dışarı gitti.

Beşiktaş'ın 2. yarıdaki ilk tehlikeli pozisyonu 57. dakikada geldi. Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında ceza sahasında kafayı vuran Dorukhan Toköz oldu. Genç futbolcunun kafa vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Ofsayt, VAR kontrolü ve gelen gol

Karşılaşmanın 64. dakikasında Trabzonspor Sörloth ile golü buldu. Ancak yardımcı hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı. VAR kontrolü sonrası golün geçerli olduğu anlaşıldı ve Trabzonspor skoru 3-0'a getirdi. Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında savunma arkasına sarkan ve ceza sahası içinde topa güzel bir vuruşla çarprazdan topu ağlarla buluşturan isim Sörloth oldu. Kaleci Karius pozisyonda çaresiz kaldı.

Golün ardından Beşiktaş 2. oyuncu değişikliğini 67. dakikada gerçekleştirdi. Trabzonspor'un üçüncü golünden sonra Beşiktaş'ta Domagoj Vida oyundan çıktı, yerine Güven Yalçın girdi.

Beşiktaş golün ardından Trabzonspor kalesine yüklenmeye devam etti. 3. golün santrasının ardından Güven'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Diaby şutunu attı fakat top yandan dışarı gitti. Bu pozisyondan bir dakika sonra yine Beşiktaş etkili geldi ama Caner Erkin istediğini yapamadı. Sol kanattan ceza alanına sokulan Caner ortasını yaptı ama top kaleci Uğurcan'da kaldı.

Trabzonspor'da ilk oyuncu değişikliği 72. dakikada geldi. Bu sezon ilk kez 11'de şans bulan Kamil Ahmet yerine oyuna giren isim Doğan Erdoğan oldu.

Diaby gole yaklaştı

74. dakikada Beşiktaş Diaby ile gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan korner atışında kaleci Uğurcan Çakır topu ceza sahası dışına çeldi. Diaby gelen topu bekletmeden gelişine vurdu. Top kalenin yanından auta gitti.

Sahada gerginlik

Trabzonspor kaptanı Sosa, önce Gökhan Gönül, ardından Burak Yılmaz ile sert bir tartışma yaşadı. İki takım oyuncuları arasında da itiş kakışlar yaşandı. Ortamın sakinleşmesinin ardından Majid Hosseini ve Gökhan Gönül sarı kart gördü.

Kaleci Uğurcan Çakır da topu oyuna geç sokması nedeniyle hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

76. dakikada Caner'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Burak güzel hareketlerle önünü açtı ve pasını verdi fakat kale sahasında önce Novak sonra da Hosseini müdahale ederek topu uzaklaştırmayı başardı.

Maçta dakikalar 78'i gösterdiğinde Trabzonspor'da bir oyuncu değişikliği daha gerçekleştirildi. Abdülkadir Parmak oyundan çıktı, yerine Donis Avdijaj girdi.

Güven Yalçın farkı 2'ye indirdi

Mücadelenin 79. dakikasında Beşiktaş'ta sahneye çıkan isim Güven Yalçın oldu. Beşiktaş aradaki farkı 2'ye indirdi. Köşe vuruşunda top penaltı noktası yakınındaki Güven Yalçın'ın önünde kaldı. Genç forvetin sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu. Farkı ikiye indiren golde asist Caner Erkin'den geldi.

Karşı karşıya kaldı

Golün ardından Beşiktaş, Trabzonspor kalesine daha fazla yüklenmek isterken arka alanda fazla boşluk bırakmaya başladı. 84. dakikada Nwakaeme'nin ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıyakalan isim Donis Avdijaj oldu. Fırtına'nın yeni transferinin şutu üstten auta gitti.

Uğurcan'dan müthiş kurtarış

Maçta son anlarda tempo bir hayli arttı. 86. dakikada Diaby sağ kanatta topla buluştu. Tecrübeli futbolcu kaleyi görür görmek müthiş bir şut çıkarttı. Ancak kaleci Uğurcan Çakır, aynı güzellikte topu kornere çelmeye başardı.

Nwakaeme kendi getirdiği topu gole çevirdi

Karşılaşmanın 84. dakikasında Trabzonspor farkı 3'e çıkartan golü Nwakaeme'nin ayağından buldu ve maçta skor 4-1'e geldi. Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Beşiktaş rakip kalede gol ararken kullanılan bir korner atşında arkada boş alanı çok iyi değerlendirdi. Orta sahadan itibaren sürdüğü topu güzel bir plase ile sonlandıran yıldız oyuncu takımını 4-1'lük üstünlüğe taşıyan isim olmayı başardı.

Trabzonspor'da 89. dakikada Sörloth'un yerine Sturridge oyuna girdi ve son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın son düdüğü çaldı ve Trabzonspor sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçın 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Abdülkadir Parmak, Kamil Ahmet, Sosa, Nwakaeme, Sörloth

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Necip, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Boyd, Oğuzhan, N'Koudou, Burak

Maçtan notlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11’inden farklı olarak Beşiktaş karşısında iki değişikliğe gitti. Karaman, savunmada Campi'nin yerine Hüseyin, Avdijaj'ın yerine ise 11’de sakatlığının ardından takıma dönen Kamil Ahmet'e forma şansı tanıdı. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban’ın yanı sıra tedavileri devam eden Onazi ile Fernandes kadroda yer almadı.

Kamil Ahmet ilk kez

Trabzonspor’un sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi, Beşiktaş müsabakasıyla bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giydi. Sezon başından itibaren yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Kamil Ahmet, Beşiktaş karşısında mevkisi olan sağ bek yerine maça sağ kanatta başladı.

Serkan Asan'ın ilk heyecanı

Trabzonspor'un alt yapısından yetişen genç oyuncularından Serkan Asan, Beşiktaş maçıyla birlikte ilk kez A takımda 21 kişilik kadroda kendisine yer buldu. Ayrıca bordo-mavili takımın kadrosunda Beşiktaş karşısında kendi alt yapısından yetişen 6 futbolcu yer aldı.

Hüseyin 11'e geri döndü

Getafe ve Demir Grup Sivasspor maçlarında formasını mevkidaşı Gaston Campi’ye kaptıran Trabzonspor’un genç stoperi Hüseyin Türkmen, hafta içerisinde bordo-mavili kulüple 5 yıllık yeni sözleşme imzaladıktan sonra Beşiktaş maçında yeniden 11’deki yerini aldı.

Beşiktaş'ta 3 değişiklik

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı ise ligde son oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları İstanbul Başakşehir maçının ilk 11'inden farklı olarak Trabzonspor karşısına üç değişiklik yaparak sahaya çıktı. Cezalı Ljajic'in yanı sıra Douglas ile Diaby'i yedek kulübesine çeken Avcı, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Vida, Oğuzhan ve Boyd'a görev verdi.

Şenol Güneş de tribünde

Bu arada A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de Medical Park Stadı'na gelerek Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini tribünden takip etti.

Maç öncesi dostluk yemeği

Karşılaşma öncesi Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, Beşiktaş Yönetim Kurulu'na yemek verildi. Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı yemekte iki kulüp yöneticileri de müsabaka öncesi birbirine başarılar diledi. Yemeğin ardından Mehmet Yiğit Alp tarafından Beşiktaş Kulübü’ne günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

Maça yoğun ilgi

Trabzonsporlu taraftarlar, Beşiktaş karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Medical Park Stadı tribünlerinin tamamına yakınını dolduran bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolculara da alkışlarla moral verdi. Beşiktaş taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün önemli kısmını doldurarak zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı.