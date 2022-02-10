(ÖZET) Tottenham-Southampton maç sonucu: 2-3

İngiltere Premier Ligi'nde Tottenham sahasında Southampton'ı konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi Beyaz-Kırmızılılar 3-2 kazandı.

Mücadelenin 18. dakikasında Jan Bednarek kendi kalesine attığı golle Tottenham'ı 1-0 öne geçirdi. 5 dakika sonra Armando Brajo sahneye çıktı ve Southampton'a beraberliği getirdi. İlk yarıdan başka gol sesi çıkmazken, ikinci devre müthiş bir heyecana sahne oldu.

Jose Mourinho'nun ekibi Tottenham 70'de Heung-Min Son ile bir kez daha öne geçti. Pes etmeyip baskılarını artıran Southampton 79'da Mohamed Elyounoussi ve 82'de Che Adams'ı sayılarıyla sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Londra ekibi art arda 2. mağlubiyetini alırken, Southampton da iki maç aradan sonra galip geldi.