(ÖZET) Tottenham - Chelsea maç sonucu: 0-1

Premier Lig'in 22. haftası Londra derbisine sahne oldu Tottenham ile Chelsea kozlarını paylaştı. Şampiyonluk yarışından uzaklaşan iki takımın mücadelesi heyecanla bekleniyordu. Liverpool ve Brighton mağlubiyetleriyle zirveden geri kalan Jose Mourinho'nun Tottenham'ına bir darbe de Chelsea'den geldi. Frank Lampard ile yollarını ayıran ve takımı Alman teknik adam Thomas Tuchel'e emanet eden Chelsea, Jorginho'nun 24'te attığı penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

PREMİER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Tuchel yönetiminde 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Chelsea, 36 puana yükseldi ve 6. sıraya yerleşti. Üst üste 3. kez kaybeden Tottenham ise 33 puanla 8. sırada kaldı.

Premier Lig'in 24. haftasında Tottenham, küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren West Bromwich'e konuk olacak. Chelsea ise lig sonuncusu Sheffield karşısında çıkışını sürdürmeye çalışacak.



