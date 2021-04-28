ÖZET | Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 1-0

Süper Lig'in 38. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleden ev sahibi 3 puana uzanan takım oldu. golsüz eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ilk yarısı oldukça tempolu ve bol pozisyonlu geçmesine rağmen iki takım da girdiği pozisyonları gole çeviremeyince soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. İkinci yarı ilk 45 dakikaya oranla düşük tempoda ve orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Son dakikalarda baskısını arttıran Sivasspor, 89. dakikada Felix'in attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Sivasspor, puanını 55'e yükseltirken Yeni Malatyaspor haftayı 40 puanla kapattı. Yiğidolar, 39. haftada Gaziantep FK'ya konuk olaacak. Malatya ekibi ise düşme hattında bulunan Kayserispor'u evinde ağırlayacak.

PUAN DURUMU

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Mücadele başladı.

Dakika 3: Sivasspor gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Gradel, rakibini ekarte edip ceza sahasına girdi. Gradel'in ceza sahasına girer girmez yaptığı şutta top az farkla üstten auta çıktı.

Dakika 11: Hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Tetteh'nin sol kanattan yaptığı ortada Kubilay yakın mesafede topa dokunamadı ve deplasman ekibi bir golden oldu.

Dakika 18: Max Gradel rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını denedi ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

Dakika 34: Sivasspor'da sol kanattan son çizgiye giren Gradel'in yaptığı orta kaleciden döndü. Dönen topa vuran Kayode'nin şutunda defans gole izin vermedi.

Dakika 42: Yeni Malatyaspor'da Fofana'nın ceza sahası dışından vurduğu sert şutta kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi ve topu iki hamlede kontrol etti.

Dakika 45+2: Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Dakika 46: Mücadelede ikinci yarı başladı.

Dakika 51: Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Benjamin Tetteh ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

Dakika 68: Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içerisine uzun gönderilen topta, Mustafa Eskihellaç şık bir şekilde meşin yuvarlağı kontrol edip sert bir şut çıkardı. Ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.

Dakika 89 GOL: Sivasspor Jorge Felix'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakika 90+4: Karşılaşma Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı 11'leri:

Sivasspor: Ali, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Zeki, Ahmed, Fofana, Kubilay, Tetteh, Umut.