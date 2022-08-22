(ÖZET) Sivasspor - Alanyaspor maç sonucu: 1-1

Sivasspor , Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor 'u ağırladı, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nde oynanan ve Ümit Öztürk'ün yönettiği 90 dakikada puanlar paylaşıldı. 45. dakikada Max Gradel'in attığı penaltı golüyle öne geçen Yiğidolar, üstünlüğünü koruyamadı. 90+1. dakikada sahneye çıkan Idrissa Doumbia, skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçı ile birlikte Süper Lig kariyerindeki 600. maçına çıktı

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 3 maça çıkan Rıza Çalımbay yönetimindeki Kırmızı Beyazlılar, 2 puanla 13. sırada yer aldı. Hatırlanacağı üzere sezonu 1-1'lik Gaziantep FK beraberliğiyle açan Sivasspor, 2. haftada Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 kaybetmişti.

3 maçtır kazanamayan Sivasspor, önümüzdeki hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek.

Francesco Farioli'li Alanyaspor'un ise yenilmezlik serisi 3 maça çıktı. Deplasmanda 4-2 galip geldiği Karagümrük maçının ardından Beşiktaş karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılan Akdeniz ekibi, 5 puanla 10. sırada kendisine yer buldu.

Ligde henüz kaybetmeyen Alanyaspor, 4. hafta maçında puansız İstanbulspor'u ağırlayacak.

Sivasspor, 4. haftada Beşiktaş deplasmanına gidecek ve ilk galibiyetini almaya çalışacak. Alanyaspor, önümüzdeki hafta henüz puanı bulunmayan İstanbulspor karşısında çıkışını sürdürmeye çalışacak.









Maçtan dakikalar:

4' Sivasspor ceza alanında Alanyasporlu oyuncular elle oynama gerekçesi ile penaltı bekledi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, pozisyon öncesinde Alanyasporlu oyuncunun elle müdahale ettiğini belirterek Sivasspor lehine serbest vuruş kararı verdi.

9' Alanyaspor atağında soldan Ferhat'ın ceza alanına ortasında Eduardo'nun yakın mesafeden kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

10' Sivasspor etkili geldi. Njie'nin ara pasında ceza alanına giren Hakan'ın yerden vuruşunu kaleci Runnarson ayaklarıyla çeldi.

33' Sol kanatta topla buluşan Ferhat, yerden içeriye çevirdi. Sağ çaprazda Candeas vuruşunu yaptı, savunmadan döndü. Kale önüne düşen topa Eduardo dokundu, kaleci Ali Şaşal'dan seken topa sol çaprazda bu kez Efkan vurdu, son anda araya vücudunu koyan Appindangoye topu kornere çeldi.

43' Hakan'ın orta alan baskısıyla topu önünde bulan Yatabare uzak mesafeden denedi, top üstten dışarı gitti.

44' Ceza alanında topla buluşan Yatabare, Lusamba'nın arkadan müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Gradel topu filelere gönderdi. 1-0

48' Sol kanattan yaklaşan Uğur ceza alanına ortaladı, hareketlenen Yatabare kale önünde topa dokunamadı.

67' Gradel'in kullandığı köşe vuruşunda savunmanın sektirdiği topa ceza alanı önünde Erdoğan gelişine çok sert vurdu, kaleci Runnarson topu kornere çeldi.

89' Oğuz'un ortasında ceza alanında Doumbia savunma arasında vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

90' Ceza alanında savunma hatasında Oğuz topla buluştu. Onun pasında ceza yayı üzerinde buluşan Doumbia'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.