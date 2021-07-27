ÖZET | Sevilla-PSG hazırlık maçı: 2-2

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Paris Saint Germain ile karşılaşan Sevilla, son dakikalarına önde girdiği karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Kırmızı beyazlılara gollerini 40. dakikada penaltıdan Ivan Rakitic ile 62. dakikada Oscar Rodriguez attı. PSG'nin gollerini ise 48. dakikada MauroIcardi ve 88. dakikada Kenny Nagera kaydetti.

PSG, Lille ile kupa mücadelesi verecek

Sevilla bir sonraki hazırlık maçını 7 Ağustos'ta İngiliz ekibi Aston Villa ile oynayacak. Paris Saint Germain ise 1 Ağustos Pazar günü Lille ile Fransa Süper Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek.