(ÖZET) Senegal - Mısır maç sonucu: 4-2 (Penaltılarla)

Afrika Uluslar Kupası Finali'nde Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. 90 dakikasın golsüz eşitlikle geçen mücadelenin uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı. Penaltılar sonucunda şampiyonluğa 4-2'lik sonuçla Senegal ulaştı. Bu sonuçla birlikte Senegal tarihinde ilk kez bu kupayı evine götürmeyi başardı.





Tarihinde 7 kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmayı başaran Mısır'da futbolcular maç sonucu büyük üzüntü yaşarken, maçın kaderisini Sadio Mane belirledi. Senegalli yıldız, karşılaşmanın 6. dakikasında penaltıdan yararlanamadıktan sonra mücadelenin son penaltısında sorumluluğu aldı ve topu ağlara göndererek takımını zafere ulaştırdı.

Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi oyuncusu Saido Mane seçilirken, Senegal'in kalecisi Edouard Mendy, turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. Beşiktaş 'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar ise Afrika Uluslar Kupası'nda attığı 8 golle Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu.

Maçtan dakikalar

⏱ 6' | Penaltı kaçtı... Sol kanattan Senegal'in atağında Ciss ceza sahasına doğru hareketlendi. Ceza sahası içerisinde Monem'in kayarak müdahalesi sonucu Ciss yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Senegal'de topun başına gelen Sadio Mane'nin şutunda kaleci Abougabal gole izin vermedi.

⏱ 19' | Senegal sağ kanattan etkili geldi. Ismaila Sarr'ın ceza sahası içerisine doğru çevirdiği topa Mane dokunamadı.

İlginç anlar

⏱ 36' | Mücadelenin 36. dakikası futbol sahalarında daha önce görülmemiş ilginç anlara sahne oldu. Afrika Uluslar Kupası Finali'nde maçın hakemi Victor Gomes, Mısır'dan Mohamed Salah'ın yoğun itirazlarının ardından futbolcuya dönerek, düdüğünü ve kartını uzattı ve 'Al maçı sen yönet' dercesine tepki gösterdi.

⏱ 43' | Mısır Mohamed Salah ile etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Salah, ceza sahasına doğru yöneldi. Salah'ın yakın direğe doğru şutunda kaleci son anda topu kornere çelmeyi başardı.

İLK YARI SONUCU | Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve iki ekip 0-0'lık eşitlikle devreye girdi.

⏱ 47' | Senegal ceza sahasının dışından tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Gueye'nin şutunda top üstten auta çıktı.

﻿﻿﻿﻿⏱ 56' | Senegal sol kanattan etkili geldi. Ciss'in çizgiye inerek içeriye çıkardığı topta, Diedhiou'dan önce kaleci ön direkte topu kontrol etmeyi başardı.

⏱ 70' | Senegal'in atağında Mane sol kanattan içeriye doğru çevirdi. Savunma araya girmek isterken anlık bir karambol yaşandı. Mısır savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

⏱ 76' | Mısır, sol kanattan Trezeguet ile köşe vuruşu kullandı. Yapılan ortada Senegal savunması kafayla topu uzaklaştırdı.

⏱ 89' | Mısır'ın kullandığı serbest vuruşta Zizo topu arka direğe doğru gönderdi. Topa yükselen Marwan Hamdy, topa dokundu ancak kaleyi bulmadı.

90 DAKİKA SONUCU | Karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresinde gol sesi çıkmadı. Mücadele uzatmalara gitti.

⏱ 91' | Senegal gole yaklaştı. Mane'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dieng, şutunu gönderdi. Kaleci Abougabal gole izin vermedi.

⏱ 100' | Senegal'in atağında soldan etkili gelen Ciss, topu içeriye çevirdi. Ceza sahası içerisinde yükselen Dieng, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci son anda topu kornere çeldi.

İLK UZATMA DEVRESİ SONUCU | Mücadelenin ilk uzatma devresinde de gol sesi çıkmadı.

⏱ 115' | Senegal'de Dieng'in uzaktan sert şutunda kale dibinde Mısırlı file bekçisi topu kornere çelmeyi başardı.

⏱ 116' | Mısır'ın etkili geldiği pozisyonda Salah ceza yayına çıkardı. Hamdy'nin vuruşunda kaleci Mendy topu kornere gönderdi.

İKİNCİ UZATMA DEVRESİ SONUCU | Karşılaşmanın uzatma bölümünde iki takımda gol atamadı. Mücadele penaltılara gitti.

MAÇ SONUCU | Penaltı atışları sonucu Senegal 4-2'lik skorla şampiyonluğa uzanan taraf oldu.

Finale nasıl geldiler?

Senegal, Burkina Faso engelini 3-1 aşarak final biletini kaptı.

Mısır, Kamerun'u penaltılarda 3-1 eleyerek finale yükseldi.

Senegal finale nasıl geldi?

Afrika Uluslar Kupası'nda B Grubu'nda yer alan Senegal, Zimbabve'yi 1-0'la geçti. Gine ve Malavi ile 0-0 berabere kalan Aliou Cisse'nin öğrencileri, 5 puanla grubu lider tamamladı. Son 16'da Yeşil Burun'u 2-0, çeyrek finalde Ekvator Ginesi'ni ve yarı finalde Burkina Faso'yu 3-1 mağlup eden Senegal, namağlup bir şekilde final biletini aldı.

Mısır finale nasıl geldi?

Carlos Queiroz yönetimindeki Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda yer aldı. Nijerya'ya 1-0 yenilmesine rağmen çabuk toparlayan Salah ve arkadaşları, Gine ile Sudan'ı 1-0'la geçti, 6 puanla grubu lider Nijerya'nın ardından 2. sırada tamamladı. Son 16'da Fildişi Sahili'nin penaltılarla 5-4 geçen Mısır, çeyrek finalde Fas'ı 2-1'le geçti. Yarı finalde kupanın favorilerinden olan Kamerun'u penaltılar sonucu 3-1 mağlup eden Mısır, finalde Senegal'in rakibi oldu.