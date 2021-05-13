(ÖZET) Sassuolo-Juventus maç sonucu: 1-3

Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Andrea Pirlo yönetimindeki Juventus, Serie A'nın 36. haftasında Sassuolo'ya konuk oldu. Mapei'de oynanan karşılaşmanın 16. dakikasında kazanılan penaltıyı Domenico Berardi ile kaçıran Sassuolo, art arda golleri kalesinde buldu.

28. dakikada Adrien Rabiot ile öne geçen Juventus, 45. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı. Juventus kariyerindeki 100. golüne imza atan Portekizli süperstar, 3 farklı kulüp ve Milli Takım 'da 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

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İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi, 59. dakikada Giacomo Raspadori'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

66. dakikada sahneye çıkan Paulo Dybala, skoru belirledi ve Juventus, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi potasının hemen altında 5. sırada bulunan Siyah Beyazlı ekip, bu sonucun ardından 72 puanla 5. sıradaki yerini korudu. Sassuolo ise 56 puanla 8. sırada kaldı.











