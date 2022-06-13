(ÖZET) Sao Tome Ve Principe-Nijerya maç sonucu: 0-10

2023 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri A Grubu'ndan flaş bir skor çıktı... Yıldızlar topluluğu Nijerya, Sao Tome Ve Principe deplasmanına konuk oldu.

Yeşil-Beyazlılar adeta gol oldu, yağdı! Napoli'nin yıldız forveti Victor Osimhen'in 4 gol atarak öne çıktığı maçta Nijerya zayıf rakibini tam 10-0 devirdi.

Nijerya'nın diğer gollerini; Teremas Igoboras Moffi (2), Moses Simon, Ademola Lookman, Emmanuel Dennis (pen.) ve eski Galatasaraylı Etebo kaydetti.

Bu sonuçla Nijerya grupta 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Orta Afrika'da bir ada ülkesi olan Sao Tome Ve Principe ise henüz puanla tanışamadı.



