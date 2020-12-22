ÖZET Samsunspor-Boluspor maç sonucu: 1-0
Şampiyonluk hedefleyen Karadeniz ekibi zorlu engeli evinde aştı. Boluspor’u konuk eden Kırmızı-Beyazlılar, tek golle kazandı. Kritik haftayı kayıpsız geçerek 27 puana ulaşan Samsunspor, zirve yolunda dev bir adım attı.
TFF 1. Lig’in 15. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 1-0 yenerek, puanını 27’ye çıkardı. Balıkesir’i yendikten sonra Bolu’ya da şans tanımayan Kırmızı-Beyazlılar, zirve yolunda önemli engeli kayıpsız atlattı. Maçın kritik anlarına gelince... 11. dakikada ceza sahasında topa sert vuran Burak Asan’ın şutu direğin üstünden auta çıktı. 12. dakikada Savicevic kaleciden dönen topa rövaşata denedi, top üst direkten dışarı çıktı. 25. dakikada Nadir’in ceza sahası sağ çaprazından vurduğu şutu kaleci Mosquera zorlukla çeldi.
Gökhan Alsan bitirdi
29. dakikada Burak’ın ortasını 2 hamlede kontrol eden Gökhan Alsan, meşin yuvarlağı yakın mesafeden filelere yolladı: 1-0. 57. dakikada Burak’ın pasında topla buluşan Gökhan Alsan’ın şutu 6 pas çizgisinin üzerinden auta çıktı. 80. dakikada ara pasına iyi hareketlenen Gyasi, kaleciyi geçemeyince meşin yuvarlağı filelere yollayamadı.