ÖZET | Samsunspor-Ankaraspor maç sonucu: 3-1

TFF 1. Lig'de heyecan dorukta. Samsunspor 33. hafta maçında Ankaraspor ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Burak Şeker yönetti. Son 5 maçında 1 beraberlik, 4 galibiyet alarak Süper Lig'e doğrudan yükselme iddiasını ortaya koyan Yılport Samsunspor'un bu maça kadar 64 puanı bulunuyordu. Kırmızı beyazlılar, haftaya averajla üçüncü sırada girdi.

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10 yıldır Süper Lig özlemi çeken Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Yılport Samsunspor, küme düşmesi kesinleşen başkent ekibi Ankaraspor'u sahasında 3-1'lik skorla yendi. Alınan bu sonuçla puanını 67 yapan Karadeniz ekibi bir üst lige çıkmak için umutlarını böylece son haftaya taşımış oldu. Ligin zirvesindeki Adana Demirspor ve Giresunspor da maçlarını kazanınca takımlar son haftaya 67 puanla girmiş oldu.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin, 64'te Veli Çetin ve 73'te Kubilay'dan geldi. Deplasman ekibi Ankaraspor'un tek golünü ise 48. dakikada Bodul kaydetti. Alınan bu sonuçla Ankaraspor 26 puanda kaldı. Başkent ekibinin ligden düşmesi önceki haftalarda kesinleşmişti.

Ertuğrul Sağlam'ın öğrencileri son hafta ligde Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Adana Demirspor ve Giresunspor'dan birinin puan kaybedip, Samsunspor'un ligin son maçını kazanması halinde Süper Lig'e ismini yazdırabilecek.

Maçın 11'leri

Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Yalçın, Mücahit, Djedje, Göhan, Savicevic, Guido, Yasin, Nadir

Ankaraspor: Osorio, Ali, Gökhan, Umar, Mahmut, Erdem, Mudimu, Samed, Bodul, Barış, Pedersen