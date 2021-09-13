ÖZET | Real Madrid - Celta Vigo maç sonucu: 5-2

İspanya LaLiga'nın 4. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu konuk etti. Real Madrid, ilk yarısını 1-2 geride kapattığı maçta Celta Vigo'yu 5-2 mağlup etmeyi başardı. Karim Benzema'nın hat-trick yaptığı Real Madrid'de yeni transfer Eduardo Camavinga, 66. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıkarken 72. dakikada da golünü attı.

Real Madrid'in golleri 24, 46 ve 87. dakikalarda Karim Benzema, 54. dakikada Vinicius Junior ve 72. dakikada Eduardo Camavinga'dan geldi. Celta Vigo'da 4. dakikada Santi Mina ve 31. dakikada Franco Cervi, golleri atan isimler oldular.

Ligdeki yenilmezliğini sürdüren Real Madrid, 4 hafta sonunda 10 puana ulaşırken henüz galibiyetle tanışamayan Celta Vigo ise 4 maç sonunda 1 puanda kaldı.