(ÖZET) PSG - Troyes maç sonucu: 2-2

Ligue 1'de şampiyonluğunu daha önce ilan eden PSG, 36. hafta maçında Troyes'u konuk etti. Maça çok iyi başlayan ve 6'da Marquinhos ile geçen PSG, 25'te Neymar'ın penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. Yıldızlar topluluğu rakibi karşısında maçı bırakmayan Troyes, 30'da Ike Ugbo ile farkı 1'e indirdi, 49'da Florian Tardieu'nun penaltı gölüyle eşitliği yakaladı.

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Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Üst üste 3. beraberliğini alan liderlik koltuğunda oturan Mauricio Pochettino'nun ekibi, puanını 80'e yükseltti. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Troyes ise 37 puanla 15. sırada haftayı kapattı.