(ÖZET) PSG-Manchester City maç sonucu: 2-0

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında ikinci hafta heyecanı, dün akşam oynanan maçlarla başladı. Gecenin maçında A Grubu'nda Neymar, Kylian Mbappe ve Lionel Messi'li PSG, Jack Grealish, De Bruyne ve Riyad Mahrez'li Manchester City'yi konuk etti. Parc des Princes'te oynanan ve İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande'nin yönettiği 90 dakikada gülen taraf ev sahibi oldu.

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği 90 dakikayı Idrissa Gueye ve Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 kazanan Pochettino'nun PSG'si, 4 puanla liderlik koltuğunda oturdu. Pep Guardiola'nın Manchester City'si ise 3 puanla 3. sırada kaldı.

Lionel Messi, PSG formasıyla ilk golünü Manchester City'ye attı.

İki maçtır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Messi, İngilizler'e karşı sahaya ilk 11'de çıktı ve yeni takımındaki ilk golünü City ağlarına bıraktı. A Grubu'ndaki diğer maçta Club Brugge, deplasmanda Leipzig'i 2-1 mağlup etti.

2. hafta maçlarının ardından A Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:

1- PSG / 4 puan

2- Club Brugge / 4 puan

3- Manchester City / 3 puan

4- Leipzig / 0 puan