ÖZET | Portekiz - Fransa maç sonucu: 2-2

EURO 2020 F Grubu dev bir maça sahne oldu. Grubun son maçında karşı karşıya gelen Fransa ile Portekiz gol düellosu şeklinde geçen ve 3 penaltı kararının çıktığı maçta berabere kaldı.

Portekiz'in gollerini ikisi de penaltıdan olmak üzere 30. ve 60. dakikalarda Cristiano Ronaldo'dan geldi. Horozların gollerini ise biri penaltı olmak üzere 45. ve 48. dakikalarda Karim Benzema attı.

Bu sonuçla Fransa puanını 5'e yükselterek grubu lider tamamladı. Portekiz ise 4 puanla adını son 16'ya yazdırmayı başardı.





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Maçtan Dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 6: Sol çapraza sokulan Renato Sanches ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Cristiano Ronaldo kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak doğrudan kaleci Hugo Lloris'in üzerine gitti.

Dakika 13: Renato Sanches ceza yayının biraz gerisinden savunma arkasına doğru kaçan Cristiano Ronaldo'ya havadan ortasını gönderdi ancak kaleci Hugo Lloris golcü oyuncudan önce çıkarak meşin yuvarlağa sahip oldu.

Dakika 16: Fransa mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Paul Pogba'nın savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Kylian Mbappe sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve sağ ayağının içi ile plase vuruşunu yapıyor ancak kaleci Rui Patricio gole izin vermedi.

Dakika 30 GOL: Portekiz Cristiano Ronaldo'nun attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 37: Raphael Varane'ın ceza sahası içi sol çaprazına havadan gönderdiği ortaya Antoine Griezmann topun gelişine vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı çıktı.

Dakika 45+2 GOL: Fransa, Karim Benzema'nın penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Dakika 45+3: Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 48 GOL: Pogba'nın ara pası sonrası topla buluşan Karim Benzema, topu 2. kez ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi. Hakem önce ofsayt verdi.VAR gidildi ve gol geçerli sayıldı.

Dakika 60 GOL: Portekiz Cristiano Ronaldo'nun attığı penaltı golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Dakika 90: Mücadele 2-2 sona erdi.

Portekiz - Fransa ilk 11'ler:

Portekiz: Patrício; Semedo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro, Danilo, Moutinho, Renato Sanches, Bernardo, Ronaldo. Jota.

Fransa: Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez; Tolisso, Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Benzema.









Portekiz - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Grupta 4 puanla lider Fransa ile turnuvanın son şampiyonu Portekiz arasındaki mücadele, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yer alan Puskas Arena’da oynanacak. TSİ 22.00'de başlayacak ve Mateu Lahoz'un yöneteceği 90 dakika TRT 1'den naklen yayınlanacak.











