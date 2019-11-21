Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftasının ikinci etabında 10. maç dönemi karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda AX Armani Exchange Olimpia Milan ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, karşılaşmadan 81-76'lık skorla galip ayrılarak rakibine EuroLeague'de bu sezonki ilk iç saha mağlubiyetini tattırdı.

Anadolu Efes, çift maç haftasında deplasman karşılaşmaları oynarken 2'de 2 yaptı. Toplamda 5 deplasmanda 4 galibiyet alan Efes, 10. maçında da 8. kez kazanarak maç fazlasıyla EuroLeague'de liderliğe yükseldi.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Pleiss'ın etkili oyunuyla başlayan temsilcimiz, 7:29 kala Beaubois'dan da gelen üçlükle 2-7'lik üstünlüğü yakaladı. Efes, 6:53 kala Singleton'ın basketiyle skoru 5-9 yaptı ve Ettore Messina molaya gitti. Moladan Jeff Brooks ve Michael Roll'un dış şut isabetleri ile dönen, 7-0'lık seri yakalayan Olimpia Milan, 4:26 kala 12-9'luk üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Pleiss ve Simon ile sayılar bulan temsilcimiz, bu kez seriyi yakalayan taraf oldu ve 2:50 kala skoru 12-16'ya getirdi. Seri sırası kendine geçen Olimpia Milan, Biligha ve Aaron White'ın basketleriyle çeyreği 17-16 önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 17-16

İkinci çeyreğe Brooks ve Aaron White'ın üçlükleriyle başlayan ev sahibi ekip, 8:25 kala skoru 25-19 yaptı. Larkin'i devreye sokan temsilcimiz, önemli bir seri yakalayarak 4:40 kala 28-33'lük skorla önde olmayı başardı. 3:32 kala da Beaubois'nın üçlüğü 30-36 ile farkı 6 sayıya çıkardı. Sonrasında yine bir Messina molasıyla seriyi yakalayan Milano oldu. Ev sahibi ekip pota altında Tarczewski'yi etkili kullanarak 9-0 ile moladan öndü ve 1 dakika kala skoru 39-36 yaptı. Çeyreğin son bölümünde etkili olan, Pleiss ve Beaubois ile sayılar bulan Efes, ilk yarıyı 39-41 önde tamamlamayı başardı.

İLK YARI SONUCU: 39-41

Üçüncü çeyreğe pota altı oyuncuları Singleton ve Pleiss'ın sayılarıyla başlayan temsilcimiz, 8:45 kala skoru 39-45 yaptı. Sonrasında Scola ve Micov ile sayılar bulan ev sahibi ekip, 6:05 kala 49-49'luk eşitliği yakaladı. Micic'i devreye sokan temsilcimiz, 4:40 kala yine 49-57 ile üstünlüğü elde etti. Maç genelinde olduğu gibi yine Milan, seriyle temsilcimize karşılık verdi ve üçüncü çeyrek 60-62 ile sona erdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 60-62

Son çeyreğe Shelvin Mack'in sayılarıyla başlayan ev sahibi ekip, ilk dakika geçilirken 64-62'lik üstünlüğü yakaladı. 6:21 kala da 68-66 ile ev sahibi üstünlüğü varken sonrasında Larkin ile etkili olan temsilcimiz, 3:12 kala skoru 68-73'e getirdi. Son 1:29 kala da temsilcimiz Simon'un serbest atış çizgisinden bulduğu sayıyla skoru 71-77 yaptı. Kalan bölümde üstünlüğünü kaptırmayan temsilcimiz, karşılaşmadan 76-81'lik skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 76-81