(ÖZET) Olimpia Milan - Anadolu Efes maç sonucu: 76-81 (Efes - Milano özet izle)
Turkish Airlines EuroLeague'in 10. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 81-76 mağlup etti ve toplamda 10. maçında 8. galibiyetini elde ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftasının ikinci etabında 10. maç dönemi karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda AX Armani Exchange Olimpia Milan ile karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz, karşılaşmadan 81-76'lık skorla galip ayrılarak rakibine EuroLeague'de bu sezonki ilk iç saha mağlubiyetini tattırdı.
Anadolu Efes, çift maç haftasında deplasman karşılaşmaları oynarken 2'de 2 yaptı. Toplamda 5 deplasmanda 4 galibiyet alan Efes, 10. maçında da 8. kez kazanarak maç fazlasıyla EuroLeague'de liderliğe yükseldi.
MAÇTAN BÖLÜMLER
Pleiss'ın etkili oyunuyla başlayan temsilcimiz, 7:29 kala Beaubois'dan da gelen üçlükle 2-7'lik üstünlüğü yakaladı. Efes, 6:53 kala Singleton'ın basketiyle skoru 5-9 yaptı ve Ettore Messina molaya gitti. Moladan Jeff Brooks ve Michael Roll'un dış şut isabetleri ile dönen, 7-0'lık seri yakalayan Olimpia Milan, 4:26 kala 12-9'luk üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Pleiss ve Simon ile sayılar bulan temsilcimiz, bu kez seriyi yakalayan taraf oldu ve 2:50 kala skoru 12-16'ya getirdi. Seri sırası kendine geçen Olimpia Milan, Biligha ve Aaron White'ın basketleriyle çeyreği 17-16 önde tamamladı.
İLK ÇEYREK SONUCU: 17-16
İkinci çeyreğe Brooks ve Aaron White'ın üçlükleriyle başlayan ev sahibi ekip, 8:25 kala skoru 25-19 yaptı. Larkin'i devreye sokan temsilcimiz, önemli bir seri yakalayarak 4:40 kala 28-33'lük skorla önde olmayı başardı. 3:32 kala da Beaubois'nın üçlüğü 30-36 ile farkı 6 sayıya çıkardı. Sonrasında yine bir Messina molasıyla seriyi yakalayan Milano oldu. Ev sahibi ekip pota altında Tarczewski'yi etkili kullanarak 9-0 ile moladan öndü ve 1 dakika kala skoru 39-36 yaptı. Çeyreğin son bölümünde etkili olan, Pleiss ve Beaubois ile sayılar bulan Efes, ilk yarıyı 39-41 önde tamamlamayı başardı.
İLK YARI SONUCU: 39-41
Üçüncü çeyreğe pota altı oyuncuları Singleton ve Pleiss'ın sayılarıyla başlayan temsilcimiz, 8:45 kala skoru 39-45 yaptı. Sonrasında Scola ve Micov ile sayılar bulan ev sahibi ekip, 6:05 kala 49-49'luk eşitliği yakaladı. Micic'i devreye sokan temsilcimiz, 4:40 kala yine 49-57 ile üstünlüğü elde etti. Maç genelinde olduğu gibi yine Milan, seriyle temsilcimize karşılık verdi ve üçüncü çeyrek 60-62 ile sona erdi.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 60-62
Son çeyreğe Shelvin Mack'in sayılarıyla başlayan ev sahibi ekip, ilk dakika geçilirken 64-62'lik üstünlüğü yakaladı. 6:21 kala da 68-66 ile ev sahibi üstünlüğü varken sonrasında Larkin ile etkili olan temsilcimiz, 3:12 kala skoru 68-73'e getirdi. Son 1:29 kala da temsilcimiz Simon'un serbest atış çizgisinden bulduğu sayıyla skoru 71-77 yaptı. Kalan bölümde üstünlüğünü kaptırmayan temsilcimiz, karşılaşmadan 76-81'lik skorla galip ayrıldı.
MAÇ SONUCU: 76-81