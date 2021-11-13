ÖZET Norveç-Letonya maç sonucu: 0-0

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Milli Takımızla ikincilik için çekişen Norveç ile Letonya 0-0 berabere kaldı. Norveç'te 80. dakikada Mohamed Elyounoussi'nin attığı gol VAR incelemesi sonucunda iptal edildi.

Bu skorun ardından Norveç puanını 18 yaptı Letonya ise 6 puana yükseldi.

Milli Takımımız, averaj ile Norveç'i geçerek ikinci sıraya yükselirken Norveç üçüncü sıraya geriledi.

Norveç-Letonya ilk 11'ler:

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Lode, Meling, Thorsby, Normann, Odegaard, Thorstvedt, Elyounoussi, Sörloth

Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Emsis, Kigurs, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis







