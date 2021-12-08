(ÖZET) Milan-Liverpool maç sonucu: 1-2

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. hafta maçında lider Liverpool, Milan'a konuk oldu. San Siro'da rakibine Mohamed Salah ve Divock Origi'nin golleriyle 2-1'lik üstünlük sağlayan İngiliz devi, 6'da 6 yaparak 18 puana ulaştı, firesiz tur biletini aldı.

4 puanla son sırada kalan Milan'a Fikayo Tomori'nin golü yeterli olmazken İtalyan devinin bu sezonki Avrupa macerası sona erdi. Gruptaki diğer maçta Porto'yu deplasmanda 3-1'le geçen Atletico Madrid, Liverpool'la beraber tur biletini alan bir diğer takım oldu. Portekiz temsilcisi ise Avrupa Ligi'ne kaldı.

6. ve son maçların ardından B Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde:

1- Liverpool / 18 puan

2- Atletico Madrid / 7 puan

3- Porto / 5 puan

4- Milan / 4 puan







