ÖZET | Milan - Celtic maç sonucu: 4-2

UEFA Avrupa Ligi'nde H Grubu 5. hafta mücadelesinde Milan, San Siro'da Celtic'i ağırladı. Maçın 7. dakikasında konuk ekip Tomas Petar Rogic'in golüyle 1-0 öne geçti. 14'te Fransız forvet Odsonne Edouard, Celtic'i maçta 2-0 öne geçiren golü attı. Milan ise İskoçlara çabuk karşılık verdi. 24'te Hakan Çalhanoğlu güzel bir frikik golüyle İtalyanlar adına farkı 1'e indirdi. 26'da İspanyol orta saha Castillejo maça eşitliği getirdi ve ilk yarı 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda 50. dakikada Norveçli 22 yaşındaki kanat forvet Jens Petter Hauge Milan'ı maçta 3-2 öne geçirdi. Hauge slalomlarla çaprazdan ceza alanına girip müthiş bir gole imza attı. 82'de ise Brahim Diaz maçın skorunu belirleyen golü attı: 4-2.

Bu skorun ardından Milan 10 puana yükselirken Celtic ise 1 puanla grup sonuncusu olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.





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