ÖZET Marsilya-Saint-Etienne maç sonucu: 3-1

Fransa Birinci Futbol Ligi’nde oynanan maçta milli futbolcu Cengiz Ünder’in formasını giydiği, Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympique Marsilya, sahasında Saint-Etienne’i 3-1 mağlup etti.

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu’ndaki rakibi Olympique Marsilya, sahasında Saint-Etienne’i ağırladı. Marsilya ekibine galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Guendouzi, 51. dakikada Gerson ve 68. dakikada Cengiz Ünder attı. Konuk ekibin tek golünü 32. dakikada Kolodziejczak kaydetti.

90 dakika sahada kalan milli futbolcu Cengiz Ünder, bu sezon 4.maçında 3. kez rakip fileleri havalandırdı. Marsilya bu sonuçla puanını 7 yaptı ve üst sıralarda yer aldı.

FRANSA LIGUE 1 PUAN DURUMU