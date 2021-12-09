(ÖZET) Manchester United - Young Boys maç sonucu: 1-1
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun 6. hafta mücadelesinde Manchester United ile Young Boys karşı karşıya geldi. Sahadan iki ekip 1-1'lik eşitlikle ayrılırken Manchester United, gruptan lider olarak çıkmayı başardı.
Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Manchester United, sahasında konuk ettiği Young Boys ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmada Manchester United Mason Greenwood ile 9. dakikada 1-0 öne geçti. Konuk ekip Young Boys ise Rieder ile 42. dakikada skora dengeyi getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 1-1'lik eşitlik ile ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Manchester United F Grubu'ndan lider olarak çıkmayı başardı. 5 puanla son sırada kalan Young Boys ise Avrupa defterini kapattı.