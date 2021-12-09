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(ÖZET) Manchester United - Young Boys maç sonucu: 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun 6. hafta mücadelesinde Manchester United ile Young Boys karşı karşıya geldi. Sahadan iki ekip 1-1'lik eşitlikle ayrılırken Manchester United, gruptan lider olarak çıkmayı başardı.

09 Aralık 2021, Perşembe 01:07 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Manchester United - Young Boys maç sonucu: 1-1

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Manchester United, sahasında konuk ettiği Young Boys ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada Manchester United Mason Greenwood ile 9. dakikada 1-0 öne geçti. Konuk ekip Young Boys ise Rieder ile 42. dakikada skora dengeyi getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 1-1'lik eşitlik ile ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Manchester United F Grubu'ndan lider olarak çıkmayı başardı. 5 puanla son sırada kalan Young Boys ise Avrupa defterini kapattı. 

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