ÖZET | Manchester United - Paris Saint-Germain maç sonucu: 1-3

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu 5. hafta heyecanında Manchester United, takipçisi PSG ile karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan ilk maçı United, deplasmanda 2-1 önde tamamlamıştı. İngiliz devi, yıldızlar topluluğu rakibini evinde de avlayıp liderliğini perçinlemek istiyor. PSG ise rövanşı alıp, güçlü rakibiyle puanları eşitlemenin hesaplarını yapıyor.

Maça Fransız ekibi PSG etkili başladı.

GOL | Dakika 6'da PSG etkili geldi. Neymar, Mbappe ile verkaç yaptıktan sonra top Mbappe'nin önünde kaldı. Ceza sahası dışından Fransız yıldız şutunu attı. Manchester savunmasından seken top Neymar'ın önünde kaldı. Brezilyalı futbolcu gelişine şutunu çıkardı ve deplasmanda PSG'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

GOL | Manchester United, 32. dakikada Marcus Rashford'ın attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1. Martial topla birlikte rakiplerini çalımlarayak ceza sahası yayına gelmeden şutunu attı ancak kaleci topu çıkardı. Dönen topu Bissaka aldı. Yerden ceza sahası dışındaki Rashford'a pasını attı. İngiliz futbolcu gelişine şutunu attı, PSG savunmasında Diallo'ya çarpan top kaleciyi de şaşırtarak filelerle buluştu. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Paris Saint-Germain baskılı bir oyun oynadı. Ev sahibi de PSG'ye yaptığı tehlikeli ataklarla karşılık verdi.

ÖNCE DİREK SONRA SAVUNMA

57. dakikada Manchester United gole çok yaklaştı. Kontratağa çıkar Kırmızı Şeytanlar'da Martial orta sahada 2 kişi yakalanan savunmanın arkasına Cavani'ye pasını gönderdi. Cavani, ceza sahasıan girmeden topun dibine girerek aşırma bir vuruş gerçekleştirdi. Top direkten geri geldi. Dönen topu Fernandes penaltı noktası üzerinde müsait pozisyonda olan Martial'e verdi. Martial şutunu attı, top savunmadan sekip yeniden Cavani'nin önünde kaldı ancak Cavani topu istediği gibi kontrol edemedi.

PARİS BASKIYI ARTIRDI

64. dakikada PSG, Manchester United kalesine tehlikeli geldi. Ceza sahası önünden Neymar, ceza sahasının solundan koşu yapan Florenzi'ye yüksek bir pas gönderdi. Florenzi gelişine arka direğe ortaya gönderdi. Müsait pozisyonda olan Marquinhos kafa vuruşunu yaptı ancak top üst direğe çarpıp auta çıktı.

68. dakikada PSG yine gol pozisyonunu değerlendiremedi. Neymar ceza sahası yayının üstünde şut çekmek üzereyken soldan bindirme yapan Bakker'e pasını gönderdi. Bakker gelişine şutu gönderdi, kaleci De Gea son onda topu kornere çeldi.

PSG GERİ DÖNDÜ

GOL | 69. dakikada PSG, Marquinhos'un attığı golle bir kez daha öne geçti. Sağ taraftan Neymar'ın kullanıldığı kornerde top ceza sahası dışına çıktı. Gerilerden Ander Herrera şutu çekti. Ceza sahasında yaşanan karambolde Diallo topa dokundu. Marquinhos topu önünde buldu, şutunu attı ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

MANU GOLDEN SONRA KIZARDI

70. dakikada Fred rakibine yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

GOL | 90+1. dakikada Rafinha kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topu çekerek müsait pozisyondaki takım arkadaşı Neymar'a topu gönderdi. Brezilyalı süperstar, gelişine şutunu attı ve PSG'yi 3-2 üstünlüğe taşıdı.

Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve PSG, Manchester United'ı deplasmanda 3-1'lik skorla geçerek Şampiyonlar Ligi'nde 'ben de varım' dedi.